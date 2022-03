Claudia Aldana y la deuda de Chile con el síndrome de Down: “Hay un enfoque tan caritativo, tan de pena y tan poco de sujeto de derechos”

Este 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down y a raíz de esto en el Ciudadano ADN conversamos con la periodista nacional Claudia Aldana, quien escribió una carta a El Mercurio refiriéndose a las acciones simbólicas que se hacen en esta fecha, como por ejemplo usar calcetines de distintos colores, las que según su impresión no sirven de nada si no hay una real inclusión.

“Todos los años me mandan amigos fotos con los calcetines cambiados y uno agradece, porque entiendo que se están tomando la molestia de hacerlo. Y entiendo también que no todos podemos estar permanentemente pensando en los gestos de apoyo. Lo que pasó en particular es que a mí me sorprende que con un solo gesto de una vez al año, nos sintamos que está saldada la deuda”, comenzó diciendo Aldana, quien es madre de una niña Síndrome de Down.

En línea con lo anterior la periodista agregó que en Chile poseemos una de las tasas de nacimiento más alta del mundo de personas con Síndrome de Down y que “debiésemos plantearnos la conversación desde otro punto de vista”, para así evitar la infantilización y discriminación escolar.

Un proyecto que analizará el síndrome de Down en Chile

Por otra parte la profesional de las comunicaciones se refirió a “Interacciones Cuidadosas”, un proyecto ganador del Fondecyt que busca investigar a las personas con Síndrome de Down, con la participación de la comunidad.

“Estos son tres Fondecyt que se ganaron los fondos para poder realizarlo y está liderado por tres investigadores que han unido tecnología y además estudios de comportamiento. Van a analizar en distintas etapas cómo la interacción de los padres con sus hijos con Síndrome de Down van desarrollando conductas como cualquier adolescente”, explicó.

Acto seguido Aldana añadió que “poder analizar esto a través de la tecnología y de la ciencia, nos pone una vez más en un paso más adelante”.

“Yo reclamo mucho, pero Chile tiene en áreas médicas y en áreas de estudio, grandes avances respecto al resto del mundo. Lo que nos falta ahora es que esos avances también estén en la sociedad. Por eso estoy apoyando Interacciones Cuidadosas, para que la gente los conozcan y para que estén atentos, porque vamos a necesitar de la comunidad”, comentó.

Además, Aldana explicó que el proyecto de investigación posee una cualidad revolucionaria: la creación de un Consejo de la Sociedad Civil, el que plantea las interacciones con diversas miradas.

“Nosotros tenemos un punto de vista como papás y ellos como científicos e investigadores lo miran de forma distinta. Entonces, en la conversación también va a crecer este estudio que esperamos que en estos dos años que va a ser, podamos ayudar también a la comunidad de personas con síndrome de Down del país”, mencionó.

¿Cómo está Chile frente a esta situación?

Para la periodista, la postura a nivel país comenzó al revés. De acuerdo a su planteamiento, si bien existe la Ley 21.015 que obliga a la contratación de personas con discapacidad en empresas que tengan más de 100 trabajadores, “debiésemos haber partido por las escuelas inclusivas”.

“¿Cómo les podemos pedir que tengan ellos una formación como para poder trabajar si ni siquiera han podido entrar al colegio. Hoy en día las cifras son devastadoras, piensa que una de cada 10 personas con discapacidad egresa de cuarto medio y uno de cada dos sale de octavo básico. ¿Cómo podemos pedirle a esas personas que les hemos cerrado la puerta a la educación que luego sean parte del mundo laboral, si tampoco les hemos entregado interacciones sociales?”, reflexionó.

“Hay mucho miedo, porque también hay un gran desconocimiento hacia la discapacidad. Hay un enfoque tan caritativo, tan de pena y tan poco de sujeto de derechos. Entonces hay que llegar a las empresas, que es parte del trabajo que hacemos en la Fundación Una Escuela Para Todos, a explicar lo que es cultura inclusiva, lo que es el lenguaje, porqué no se puede decir ‘discapacitado’, sino que ‘persona con discapacidad’, porque hay que ir votando tantos mitos”, añadió.

Así la periodista sentenció que “el trabajo corre por tantas partes: corre por educar socialmente, por abrir las aulas”.