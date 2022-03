Ciudadano ADN conversó con el médico Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, sobre la importancia de la vacunación infantil en Chile, en medio del retorno a la presencialidad en las clases del país.

“Chile ha sido uno de los países ejemplos de la región y del mundo“, manifestó el pediatra en relación a cómo ha llevado el país el proceso de vacunación en general y explicó que “el secreto de Chile, fue tener grupos universitarios que evaluaban las diferentes plataformas, de ARN, de adenovirus y de vacunas inactivadas, durante el desarrollo de esas vacunas”.

“Estuvieron en tiempos adecuados para poder introducir las vacunas y poder producir un impacto en la reducción de la enfermedad”, agregó.

En tanto y respecto a la inoculación de niños y niñas, Debbag sostuvo que Chile “es un ejemplo”, puesto a que el país fue uno “de los primeros que incorporó vacunas inactivadas en niños a partir de los primeros años de vida, lo que han logrado una efectividad en la reducción de esta enfermedad, que fue documentada por el Ministerio de Salud”.

“Muchos países de la región miramos a Chile como uno de los buenos programas ampliados de inmunización que han generado efecto”, dijo.

La enseñanzas del covid

En cuanto a las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia respecto a cómo afecta el covid-19 a las y los niños, Debbag expresó: “Los niños en los últimos ochos meses fueron afectados por delta y ómicron, de una manera determinada que produjo en ellos no solo la infección y ser vectores de transmisión, sino que produjo la probabilidad, muy baja, pero probabilidad de tener un desenlace fatal o tener un covid prolongado”.

En cuanto al síndrome de inflamación multisistémico o pims, el pediatra precisó que “ocurre a las cuatro o seis semanas en los niños que han tenido la infección, y por su puesto las vacunas han llegado para que los niños disminuyan la probabilidad de infección y estas complicaciones y estén más seguro en su reingreso a los colegios”.

“El síndrome de inflamación multisistémico es grave, porque se estima que alrededor del 60% de los niños que tienen este síndrome, tiene probabilidad de terminar con atenciones en terapias intensivas. Lo bueno de todo esto, es que se ha demostrado que las vacunas no solo previenen la infección, sino que entrega menos probabilidades de tener pims”, indicó.

Un pionero estudio en Chile

Asimismo, Debbag confirmó que “en Chile se está iniciando un estudio que utiliza la vacuna de CanSino de forma inhalatoria y esos son los avances que ha habido en las vacunas”.

“Las vacunas de CanSino se dan intramuscular, en el brazo, pero a través de la nebulización de pocos segundos, con menos concentración de la vacuna, se demostró que en adultos mayores de 18 tiene mejores resultados que la vacuna intramuscular”, complementó.

Respecto al periodo de vacunación de la influenza, de cara a la temporada de invierno, el pediatra esgrimió: “Sin ninguna duda los niños deben vacunarse, entre seis meses y cinco años y las mujeres embarazadas y los mayores de 60 años”.

“Si bien la gripe tiene menor mortalidad que la infección por covid, uno vacuna contra la gripe para evitar las complicaciones, y para no tener un efecto confundidor”, puntualizó.

Una era pandémica

En cuanto al escenario mundial sobre la pandemia, Debbag declaró que “algunas teorías de universidades internacionales hablan de la probabilidad de haber entrado en una era pandémica”.

Esto ya que como explicó el pediatra, existen varios aceleradores en el mundo que permite un mayor avance de las pandemias, como por ejemplo, el tránsito aéreo y movimiento de las personas, “que es mucho más intenso en los último 10 años”. Además de la alimentación que provienen de las proteínas del mundo animal, en donde la producción puede no ser controlada, “por lo tanto el contacto humano con animales, puede traer infecciones de los animales”.

“Y tercero, la deforestación, que causa que los seres humanos se acerquen a el hábitat de animales que son salvajes y que pueden transmitir infecciones a los humanos”, añadió.

Finalmente, Roberto Debbag entregó recomendaciones para evitar una nueva propagación del covid-19 y aconsejó completar los esquemas de vacunación, a aquellos que no lo han hecho y a llamó a mantener las prácticas de prevención, tales como el lavado de manos, de estar enfermos no asistir al trabajo o no enviar a los niños al colegio, mantener los ambientes ventilados y no dejar el uso de mascarilla.