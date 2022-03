Ministro de Educación rechazó cambios en el plan Paso a Paso que establece modificaciones en la obligatoriedad de las clases presenciales

Un día antes del cambio de mando, el Ministerio de Salud modificó el plan Paso a Paso, lo cual significó a su vez un cambio en la obligatoriedad de las clases presenciales.

Esto porque en el plan dado a conocer en el mes de noviembre se establece que las clases presenciales son obligatorias, al igual que la apertura de establecimientos. Sin embargo, con esta modificación previa al cambio de mando, la asistencia a clases es voluntaria.

Sobre esta situación se refirió el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, quien señaló que “en los próximos días le vamos a presentar al país un plan de activación. Voy a hablar con la ministra Yarza (Salud). No entendemos esta modificación del plan Paso a Paso, menos a un día del cambio de mando”.

“Yo deduzco que no hubo acuerdo entre el ministro Paris y Figueroa, porque este último planteaba la presencialidad, y este plan Paso a Paso del Ministerio de Salud indica otra cosa“, prosiguió el titular de la cartera.

Para Ávila, el tema de la obligatoriedad no es el problema, si no la confianza con la comunidad educativa, y aseguró que espera que el ex ministro Paris asuma su responsabilidad. “El tema no es la obligatoriedad, esto siempre ha sido así. El tema no es ese, sino cómo generamos la confianza en las comunidades educativas para que los estudiantes vuelvan a las aulas“, indicó.

“Yo espero, aunque esté afuera, que el ex ministro Paris se responsabilice de este cambio en el plan Paso a Paso, y si el ministro Figueroa estuvo de acuerdo con esto”, cerró el ministro de Educación.