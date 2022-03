Este viernes 11 de marzo, tras finalizar la ceremonia de cambio de mando, el ahora ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela se refirió a la causa que lo mantiene en calidad de imputado, tras ser acusado por invasión de morada y manifestó que es un tema superado y que está a la espera del resultado de la Justicia.

“He dado las disculpas y sobre todo lo más importante, el tema transformador, esa denuncia es muy antigua, La Tercera lo actualizó ahora, no tengo idea por qué y de manera muy torcida, nunca hubo alcoholemia y soy bastante moderado con el alcohol, aunque me encanta el vino como buen ministro de Agricultura”, sostuvo el secretario de Estado.

En esa misma línea, Valenzuela afirmó que con este caso “logramos algo extraordinario, el Contralor General de la República paro el chacoteo, aquí había en todo Chile cientos de abusos con el saqueo del bosque esclerófilo sin cumplir las pendientes, destruyendo y haciendo inviable, como todo sabemos, lo que pasó en Petorca, lo que está pensando en Aconcagua, lo que ha pasado en muchos lugares”.

Asimismo, el nuevo titular de Agricultura expresó que su reacción registrada en el comentado y viralizado video se debe a que tras 45 minutos en el lugar y solicitar el poder retirarse de este, no le fue permitido. “No nos dejaban salir, dijimos muchas veces con buenas palabras y no hubo caso, pero ese caso ha sido muy importante y contamos con toda la confianza”, puntualizó.

“Todos debemos cumplir ante la Justicia”

En cuanto a su citación en calidad de imputado por el delito de invasión de morada ante la Fiscalía de Peumo, fijada para este 22 de marzo, Valenzuela manifestó que “todos debemos cumplir ante la Justicia, no obstante la Fiscalía de allá pidió sobreseer eso”, explicando que “era un camino vecinal”.

“Hay que esperar, no había ningún cartel que dijera privado, ningún portón y menos mal que existe Google Earth”, precisó.

Al ser consultado sobre si previo a su nombramiento como ministro, el ahora Presidente Boric tenía conocimiento de esta causa, el titular de Agricultura dijo: “El Presidente confía mucho en sus ministros, conocían el caso, fueron muy estrictos al decir ‘tiene alguna causa pendiente’, está esta pelea brutal mía con una parte de los plateros más irresponsables de Chile”.

En tanto, Valezuela recalcó que ya “pedimos disculpa” por el tono utilizado en el video y reiteró que “no obstante, a este joven le pedimos durante 45 minutos que dejara pasar a un simple campesino con su tractor, que lo insultó, porque nos vino a rescatar de haber caído en el camino que estaba convertido en un lodazal por el saqueo del cerro, con el mejor bosque de boldos que tenía el comuna de Las Cabras”.