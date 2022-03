Ministro Alfredo Moreno: “Hemos podido recuperar el 80% de los 2 millones de empleos perdidos”

“Estos cuatro años han estado marcado por las adversidades que le ha tocado enfrentar a nuestro país y al mundo, en particular la pandemia que junto a los daños en la vida de las personas también tuvo un impacto enorme en la economía y en el empleo, y eso nos obligó a hacer un aporte muy significativo a través de un plan de inversiones históricas en obras con el que hemos podido recuperar alrededor del 80% de los 2 millones de empleos perdidos”, destacó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, luego de entregar un balance de la gestión de la cartera en el período 2018-2022.

De acuerdo a las cifras entregadas por el secretario de Estado, el MOP realizó el año 2021 una inversión histórica de US$ 3.000 millones, esto es casi un 40% más que otros años, y otros US$ 4.000 se invertirán durante este año, adicionalmente en 2021 se iniciaron obras por casi US$ 4.200 millones, monto casi tres veces superior que un año promedio.

En paralelo, se desarrolló el Plan de Infraestructura para la Movilidad 2050, un proyecto de Estado que propone una completa red de transporte y proyectos por US$ 50.000 millones.

En concesiones, durante 2021 se licitaron un total de 12 proyectos por más de US$ 4.600 millones, monto seis veces más que el promedio histórico.

En materia de agua, el ministro Moreno relevó la importancia de los avances en la nueva institucionalidad y la infraestructura construida durante este período para enfrentar el crítico escenario hídrico: “La sequía ya no es solamente una situación de emergencia, sino que es algo que nos va a acompañar por mucho tiempo, hemos trabajado en la emergencia y hemos logrado que no haya racionamiento en ninguna ciudad de Chile, pero al mismo tiempo haciendo los cambios estructurales para enfrentar algo que nos va a acompañar por mucho tiempo”.

Con el objetivo de enfrentar la sequía histórica que nos golpea desde hace 13 años, entre 2018 y 2021 se promulgaron en total 103 decretos de escasez hídrica, también fueron cerrados un total de 94 acuíferos, junto con redistribuir caudales e intensificar la fiscalización.

En cuanto al programa de Agua Potable Rural APR, ejecutado a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, se invirtieron más de 760 millones de dólares, un monto inédito para llevar agua a las zonas rurales más afectadas.

Además, gracias al apoyo transversal de parlamentarios de todos los sectores, se aprobó en el Congreso la reforma al Código de Aguas.