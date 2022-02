Alcalde de Renca por nuevas estaciones de Metro en la comuna: “Nos permitirá pensar en una ciudad amable, digna, justa”

Las obras para la futura línea 7 de Metro, que unirá Renca al resto de la capital, comenzaron el jueves. Una obra y un gesto que valoró el alcalde Claudio Castro y que abordó la mañana de este viernes en conversación con ADN.

Si bien valoró que sea una disminución de tiempo entre los renquinos y renquinas, hay un tema de fondo que, producto de los últimos acontecimientos, lo invitan a ambicionar de otra forma: “La apuesta es que la zona poniente también tendrá un desarrollo importante: hoy tenemos incluso terrenos disponibles que nos hacen pensar en eso“.

“Hay que pensar en el mapa completo: en la zona oriente (de la comuna) habrá una estación de tren que llegará a Batuco y que en la práctica funcionará como Metro, porque se conectará con Quinta Normal en una estación más allá. Para términos de la ciudad y conectividad, nos permitirá pensar en una ciudad amable, digna, justa, porque no tiene que ver con que un vecino que antes se demoraba un par de horas ahora se demore minutos; sino que en el entorno exista salud, educación, servicios”, desarrolló Castro.

Pero sus proyecciones chocan con las gestiones de Metro y con la falta de respuesta que ha recibido, en línea con lo anterior, por parte de los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y además Transporte. “Me gustaría plantear una discrepancia con Metro, que tiene que ver con que la imagen de ciudad justa no tiene que ver con movilizar a una persona en menor tiempo y de forma eficiente, que siempre es bienvenido y es un tremendo avance. Pero Metro tiene una responsabilidad también, lo mismo que las empresas estatales que se dedican al transporte, igual que el ministerio de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, que es construir una ciudad mejor“, señaló.

” Un ejemplo: el lugar donde se hizo el anuncio, que es donde se fabrican las paredes donde estarán el túnel, es un terreno de seis hectáreas. Ese terreno está exactamente al lado de donde estará la estación terminal. Hoy es un terreno eriazo. Ese lugar de seis hectáreas subirá su nivel de plusvalía de forma importante. En cinco años más será el mejor valorado. Nuestra apuesta con Metro era que compraran este terreno, construya su planta y que el Estado pudiese generar un complejo de vivienda, serivicios, equipamiento de primer nivel”, complementó.

“La respuesta de Metro fue que no se dedicaban a construir ciudad, sino que a transportar gente y hacerlo de la forma más barata, así que no compraremos ese terreno sino que lo vamos a arrendar. Imagínate lo que pierde el Estado y la comuna de Renca al arrendar. Metro puede construir, lo hizo en Providencia. Lo segundo es que es una empresa del Estado, entonces lo que buscamos es que el Estado se coordinara frente a la construcción de Metro, y convoqué a los ministerios y no vi voluntad para construir ciudad. Se seguirá construyendo metro, se seguirán haciendo grandes obras, y la mirada de territorial es fundamental para construir una ciudad justa. Es una mirada que está plasmada en el próximo gobierno. Es construir ciudad con el territorio”, añadió luego el edil.

Seguridad y empleo

Renca genera 100 mil puestos de trabajo, mientras que la fuerza laboral que trabaja en la comuna son 14 mil. “El problema es que esos que no son los 14 mil tienen que ir a trabajar en las afueras de la comuna, sino cuál es la pregunta que tenemos que resolver para que ojalá la mayor cantidad de personas trabajen más cerca de sus casas”, problematizó el alcalde.

Ese traslado, esa exposición, a juicio de Castro, es solo una parte del problema de seguridad: “Si bien los delitos no están aumentando, en lo que sí aumentan es en la violencia. La forma de enfrentarlo requiere estrategias distintas. Creo que la construcción de mejor ciudad es la más sustentable de las estrategias, además de las mejoras en las policías y en el sistema de justicia”.

“Esperamos que en el nuevo gobierno, esto pueda articular al Estado en el territorio para construir ciudad justa”, alcalde @cn_castro en @adnradiochile sobre el inicio de la construcción de la línea 7 del Metro en #Renca pic.twitter.com/vBKb320c0M — Municipalidad Renca (@Muni_Renca) February 18, 2022

“Es el momento de tomar esta experiencia (que llevó a la crisis de seguridad actual que se vive en el país y la respuesta de la administración) y poner el trabajo articulado de ahora en adelante. El gobierno saliente tiene que preocuparse de realizar una buena labor de aquí al 11 de marzo. Lo que creemos que debe cambiar es una mirada integral respecto a seguridad: hemos conversado de la injusta distribución de carabineros por cada habitante, incluso en la capacidad, pero también una serie de políticas integradas que tienen que ver con el consumo de drogas, la seguridad. Son políticas complejas donde exige coordinación con el nivel local”.