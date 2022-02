Mailen Quezada tras hallazgo del cuerpo de su hermano trans en Chillán: “Fue maltratado por las instituciones públicas”

Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo del cuerpo de Valentín Quezada, joven trans de 25 años que se encontraba desparecido en la ciudad de Chillán, por lo que ADN conversó con su hermana, Mailen Quezada sobre esta trágica noticia.

Valentín, desapareció el 2 de febrero de camino a casa de su otra hermana, con el fin de reunirse con su sobrino, pero, nunca llegó al lugar.

Al respecto, su otra hermana, Mailen, afirmó: “Cuando hicimos la denuncia a la PDI nos sentimos muy abandonados, porque la PDI tomó la denuncia y mi declaración y sería. Nosotros denunciamos el jueves, el viernes no se hizo nada y el sábado y domingo llamamos para preguntar y nos decían, ‘soy la detective de turno, no llevó el caso, así que no puedo hacer nada’. Cómo es posible”

“Se supone que existe una normativa que a las personas trans son personas de mayor riesgo, y que se les tiene que tratar como casos de urgencia y eso nunca se hizo”, agregó.

En esa misma línea, la hermana de Valentín, esgrimió: “Los policías deberían tener preparación, estos casos los debería recibir un detective especializado en casos de gente trans, porque hay que tratarlos de otra manera”. “Mi hermano fue maltratado por las instituciones públicas”, expresó tajante.

Sin embargo, tras anunciar la desaparición de Valentín, Mailen declaró que “desde el día primero, sentimos mucho el apoyo acá en Chillán. Mi otra hermana y yo pertenecemos a organizaciones feministas y teníamos contacto con algunas personas y hubo una organización inmediata”.

“Les agradezco millones porque ellos fueron los que no nos dejaron solos, si no hubieran estado, hubiéramos estado realmente solos, porque del Estado no existe un apoyo real, existen muchas declaraciones bonitas, pero no se llevan a cabo”, complementó.

Una vida luchando con adversidades

Respecto a la historia de su Valentín, Mailen detalló: “Mi hermano luchó por muchas adversidades en su vida, además perdimos a mi mamá, cuando era muy chico, él tenía un año y medio, y después se fue a vivir con mi papá, que igual falleció de un infarto”.

“El estuvo con problemas, además como todas las personas trans, le costó asumir género y su expresión de género, porque hay mucha discriminación. Él tenía mucho miedo de salir, de ir al baño en lugares públicos, de no saber a qué baño ir, porque en los baños de mujeres le decían que no y en los baños de hombres le decían que no”, manifestó.

Respecto al proceso de transición de Valentín, la joven sostuvo que “existen estos programas de ayuda para hacer el cambio, cuando él fue a solicitar una hora para que lo viera un hospital, se demoraron más de nueve meses en llamarlo, y después las horas no llegaba, no habían horas con los especialista y cuando iba no habían llegado el examen”.

En cuanto a la realidad de la comunidad trans en Chile, Mailen Quezada explicó que “falta la comprensión, falta que mucha gente salga de esa visión heteronormada, que para ser hombre tienes que haber nacido con pene y para ser mujer tienes que haber nacido con vagina. Hay mucha agresión, de hecho ahora en Twitter, puse el tema de mi hermano y me escribe un ‘loco’ celebrándolo”.

“Tenemos que saber que los seres humanos somos todos diversos y que la diversidad es algo hermoso, algo que deberíamos celebrar y no atacar”, cerró.