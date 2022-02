Mujer víctima de agresión de carabinero relató lo sucedido en video viral: “Me empezó a ahorcar”

Se comunicó con el programa Hola Chile. La mujer que protagoniza el video viral de una violenta agresión por parte de un carabinero reveló qué pasó en el registro que se difundió este jueves.

Bajo el nombre de Roxana se identificó como funcionaria del hospital Exequiel González Cortés y relató cómo sucedieron los hechos que la institución tuvo que salir a aclarar, ya que al inicio se hablaba que todo había pasado en una comisaría Pitrufquén, pero luego de supo que las imágenes eran del año pasado en San Miguel.

La fémina entregó su versión y confesó que todo pasó cuando ella se dirigió hasta el lugar para realizar una denuncia por Violencia Intrafamiliar.

Ahí, el carabinero de las imágenes se habría negado a acoger su solicitud, gritándole: “él a viva voz dice ‘aquí nadie va a poner denuncio, porque es mi casa y aquí mando yo'”.

La violenta agresión del carabinero

Posteriormente, Roxana le respondió que “nos vuelve a decir q nos fuéramos y yo le digo que ‘usted me esta agrediendo a mí, como ciudadana tengo derecho a poner denuncio'”.

Entonces, el funcionario “empezó a tironearme y me llevó hacia los calabozos, me llevó hacia un lugar, ese pasillo y me empezó a ahorcar. Y yo sin respiración ya… Me tenía en el aire tomada en el cuello”.

La mujer expresó que, en su desesperación, “le tomé la camisa y le volé un botón”, única forma de defensa que encontró.

Después de esto, Roxana indicó que “estaba toda la guardia mirando”, que era gente muy joven y ellos les prestaron contención a ella y a su amiga tras la agresión.

Y confesó que fue su compañera la que grabó el video, minuto en que también este funcionario la golpeó. “Le toma el teléfono, se lo tira al suelo, se lo pisa y a ella la tira encima mío y nos empieza a arrastrar del pelo hacia el fondo. Y después nos toma del pelo y nos para del pelo y nos tira al calabozo al fondo”, describió.

La rabia de Roxana

Roxana agregó lo que le pasó tras ver el registro en redes. “Ese pedacito de video ha sido demasiado fuerte, ha sido fuerte para mí. Imagínese si yo veo el video completo, de principio a fin. Es fuerte para mí”, mencionó.

Y se refirió a lo que pasó finalmente con el funcionario, evidenciando su frustración porque el carabinero estaría en su casa, versión muy diferente a la entregada por la institución, que indicó que lo dio de baja y que cumple “función preventiva severa”.

“Él está en su domicilio, con arraigo nacional, pero está en su casa… Yo sé que le dieron la baja, pero que esté en su casa… yo estoy privada de libertad en mi casa, con la amargura, la depresión por todos los hechos”, declaró la mujer víctima del ataque de este carabinero.