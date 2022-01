Ministro Moreno y subsidio por deudas en servicios básicos: “La persona lo que tiene que hacer es mantener los pagos al día desde ahora en adelante”

En Chile son aproximadamente 600 mil familias que tienen deudas impagas con las empresas de agua y 700 mil con las de luz. La deuda se atribuye a los efectos de la pandemia: en el peor de los momentos, se perdieron alrededor de dos millones de empleos, los que hoy en día están en recuperación. Y pese a las leyes que evitaron los cortes de servicios básicos, la deuda creció.

El miércoles pasado la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad la ley que regula el prorrateo y el pago de deudas de estos servicios. Quien lideró la tramitación fue el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Y sobre eso y más conversó durante este viernes en ADN Hoy.

“Las fórmulas con que se resuelven (las deudas de servicios básicos) son dos: una, para aquellas personas con consumo inferior a 15 metros cúbicos de agua al menos y menos de 200 kilowatts al mes en electricidad, que representan el 75% de los deudores, van a tener el beneficio absolutamente automático, sin ningún trámite. El Estado va a entregar un subsidio, correspondiente al 15% del consumo, y hacia el final, cuando tiene una deuda más grande que eso, la diferencia lo va extinguir la deuda. Lo único importante es que de ahora en adelante mantengan sus cuentas al día”, aclaró de entrada el secretario de Estado.

Este subsidio se puede aplicar para el agua y para la luz, cada uno por separado y de forma independiente. Los solicitantes no tienen que hacer ningún trámite (si es que son aquellos con las cifras de consumo antes mencionadas). Los cálculos lo van a hacer las empresas y como requisito está el que desde ahora en adelante, mantengan los pagos al día.

“El resto que quede por pagar, dependiendo del monto de deuda, se termina porque lo paga la compañía. La persona lo que tiene que hacer es mantener los pagos al día desde ahora en adelante”, explicó Moreno.

Los beneficios se tienen que solicitar directamente a la compañía, ya sea de forma digital o presencial. Si queda un resto de deuda, puede repacatarse en un máximo de 48 meses, sin intereses ni reajustes.

Crisis hídrica

En 13 de enero pasado el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que el racionamiento de agua “no se puede descartar”, declaración enmarcada en la escasez hídrica que afecta al país hace 13 años. “Tenemos la década más seca en la historia de Chile, también tuvimos el año más caluroso en un siglo (2021), nunca habíamos tenido una sequía de estas profundidades, anteriormente duraban cuatro años, y entonces tuvimos racionamiento de agua de luz en distintas ciudades”, añadió el ministro Moreno, a propósito de las declaraciones del intendente.

Sobre la posibilidad del racionamiento, explicó: “Ha sucedido en distintas partes del mundo. No podemos descartarlo. Sería especial que no lo tuviéramos. La situación es cada vez más difícil. Vamos a seguir trabajando para que no lo tengamos. Pero quiero hacer un llamado: la situación es crítica. Se han tomado todas las medidas de emergencias, de nuevas obras, continuamos con ellas. Vamos a seguir con que no haya racionamiento en ninguna parte, pero la situación es muy compleja y todos podemos aportar. Hoy es momento de ser mucho más cuidadoso con el gasto de agua en la industria, la agricultura, la minería, en la casa”.

Los pronósticos relacionados al cambio climático apuntan a condiciones climáticas irreversibles. “Tenemos que ser conscientes que este es el momento de ir cambiando costumbres y ser más cuidadoso”, explicó Moreno.

El abastecimiento de Santiago superficial es río Maipo y Mapocho. “Los ríos hoy están en sus mínimos históricos, algunos al 20 o 30% más bajo que ha estado nunca y dependemos de cómo evolucionen. Los riesgos más grandes están en aquellos que dependen del río Mapocho, porque en el río Maipo tenemos el embalse el Yeso que puede ser un apoyo en los meses. En las zonas de Las Condes, Vitacura, Barnechea hay que tener especial precaución (y son los de mayor consumo). El racionamiento depende estrictamente de lo que ocurra con esos cursos de agua”, concluyó el ministro de Obras Públicas.