Ministro Delgado tras negativa de Boric a continuar con el estado de excepción: “Es absolutamente necesario”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado respondió a la negativa del Presidente electo Gabriel Boric a continuar con el estado de excepción que rige en la Macrozona Sur en cuatros provincias: Biobío, Arauco, Malleco y Cautín.

“Nosotros como gobierno hemos considerado que es absolutamente necesario y no por una razón subjetiva, sino que los datos así lo dicen”, afirmó el secretario de Estado.

En esa misma línea, Delgado sostuvo que el estado de excepción ha generado una disminución en los ataques y en los bloqueos de ruta. Aún así, precisó que “también nos preocupa la violencia tan temeraria en el resto de Chile y por su puesto en la Macrozona Sur, nosotros creemos que es necesario seguir ahondando en el estado de excepción constitucional”.

“Siempre lo hemos dicho, no es estado de excepción o diálogo, no estado de excepción o trabajo sectorial de los distintos ministros o ministras, sino que es un complemento”, agregó.

La importancia del diálogo sin armas

“Mientras se resguarda el día a día de la gente, mientras se le dan más garantías para que puedan trasladarse a su trabajo, mientras que le dan más garantías a quienes transitan por las rutas, por su puesto se puede continuar en el diálogo”, complementó.

Sin embargo, el titular de Interior recalcó que el diálogo solamente se debe realizar con personas que “no utilicen armas para poder presionar. Nosotros creemos que con los terroristas o delincuentes no se conversa, no se negocia, mientras no depongan las armas”.

Pero el ministro Delgado declaró que “eso será una definición que tendrá que hacer el próximo gobierno” de Gabriel Boric, esto ya que “no quiero calificar las palabras de ningún futuro ministro o ministra, sino que quiero reafirmar el compromiso de este gobierno con el estado de excepción en la Macrozona Sur”.

“La gente eligió a un Presidente que tiene un foco en esta materia y la responsabilidad de llevar adelante ese foco recaerá en él y sus ministros. Queremos que les vaya muy bien, porque si les va bien a ellos, les va bien a los chilenos y chilenas”, sostuvo.

Respuesta a Izkia Siches

En tanto, Rodrigo Delgado aprovechó la instancia y se refirió a los dichos emitidos por la futura ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, quien el pasado domingo declaró que “hay algunos sectores reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto” en la Macrozona Sur.

Al respecto, el actual ministro de la cartera manifestó: “Desconozco a qué grupo se puede referir. Ella en poco tiempo más va a ser ministra del Interior y seguramente tendrá toda la facultad para poner a disposición esos antecedentes de las policías y seguir reforzando las investigaciones”.

En base a lo anterior añadió: “Lo que nosotros siempre hemos dicho y no se si calza o no con lo que ella tiene como tesis, es que sí hay grupos o personas que se disfrazan de activistas de una causa determinada, se cobijan bajo el paraguas de la causa Mapuche para desde ahí cometer ilícitos y evidencia hay”.

“Yo creo que hay gente, personas ligadas al terrorismo puro en la Macrozona Sur, que lo que quiere es la auscensia del Estado para remplazarlo y esa es al pelea que hemos estado dando”, cerró.