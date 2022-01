Gabriel Boric no renovará estado de excepción en la macrozona sur: “No es la solución”

El Presidente electo Gabriel Boric fijó sus desafíos para los primeros días de su mandato a cargo del país, el cual comenzará el próximo 11 de marzo.

En conversación con Tolerancia 0, el diputado por Magallanes apuntó al manejo de la pandemia, la crisis en la Araucanía, educación y pacto tributario como sus prioridades que marcarán la primera etapa de su Gobierno.

Macrozona sur

Respecto a la crisis y violencia registrada en la Región de la Araucanía y parte del Biobío, Boric afirmó que no renovarán el estado de excepción en la macrozona sur, apuntando a que esta medida “no es la solución”.

También reiteró que dialogarán “con todos los que estén en el camino de la paz”. “No vamos a comenzar renovando el estado de excepción en la Araucanía”, sostuvo.

“Hemos votado en contra, y si bien uno no tiene que descartar las herramientas que te da el estado derecho, pero un estado de excepción no es la solución. Si bien uno puede hacer el conteo que ha habido un par menos de atentados, porque cuando sigues teniendo enfrentamientos y se siguen alejando las distintas posiciones esto no está sirviendo”, agregó Boric sobre la macrozona sur.

El Presidente electo indicó que “la violencia no es el camino y seguir realizando lo que se ha hecho hasta ahora no ha colaborado en avanzar hacia una solución”.

En contra del quinto retiro

Por otro lado, Gabriel Boric se mostró en contra de un nuevo retiro de las AFP, asegurando que “haremos todos nuestros esfuerzos para que los trabajadores nunca más tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global”.

“Por lo tanto, no está dentro de nuestro programa nuevos retiros y en esto tenemos plena coincidencia con el ministro (de Hacienda) Mario Marcel”, señaló.

No asignará subsecretarías a la DC

A pesar de las dudas sobre la participación de la Democracia Cristiana en el futuro Gobierno, luego de que ningún militante del partido conformara el gabinete, Gabriel Boric confirmó que en las subsecretarías no asignará a ningún miembro de la DC. “En las subsecretarías tampoco van a haber militantes de la Democracia Cristiana“, dijo en Tolerancia 0.

“Es algo que nosotros ya hemos dialogado al interior de la coalición y lo comunicamos también a las presidencias de los partidos de la Convergencia Progresista y esto no se trata de una señal de desprecio ni mucho menos”, añadió.

“Nosotros venimos de proyectos políticos distintos. Creo que la Democracia Cristiana ha definido una posición de oposición colaborativa, tendrán que ratificarlo en su discusión interna durante las próximas semanas, pero me parece que hay que darle coherencia al gobierno”, cerró el Presidente electo.