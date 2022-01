BOLD G.A.S llegó a su fin con un cierre inesperado

Luego de 12 episodios repletos de desafíos y pruebas que los emprendedores tuvieron que sortear, BOLD G.A.S (Give A Shit!) llegó a su fin e inesperadamente cerró su primera temporada con dos proyectos ganadores: Leonardo Quezada y Pablo Pastén de Club Particular; y Felipe Valdovinos y Felipe Fuenzalida de Tencerámicas.

Y es que los mentores que acompañaron a los participantes durante todo el proceso -Martina Orrego, directora de Los 40; Trini Lopetegui, directora de Galería Cima; Daniel López, head of creative de Cornershop; y Cristian León, publicista senior, decidieron premiar a dos proyectos creativos.

Y así fue como, luego de una difícil deliberación, Club Particular y Tencerámicas resultaron ser los ganadores de esta iniciativa, superando los desafíos de cada episodio y obteniendo un increíble premio.

“Estoy muy feliz de haber sido mentor de BOLD G.A.S, porque me encanta ayudar a hacer crecer proyectos creativos. Siento que fuimos un aporte y los vimos avanzar, lo que me pone muy contento. A pesar de que fue difícil elegir entre todos los seleccionados, porque todos los proyectos son muy buenos, quedamos bastante conformes con los ganadores, que son muy talentosos y apasionados por sus ideas”, cuenta Daniel López, head of creative de Cornershop.

Leonardo Quezada de Club Particular explica que, “ganar BOLD G.A.S significó potenciar nuestra marca desde tantos niveles distintos y nos entregó herramientas de crecimiento tan valiosas, que confirmó algo de lo que ya teníamos la sospecha hace tiempo: No hay vuelta atrás. Por eso se siente muy bien ganar con un proyecto que empezamos hace años dos amigos en Puente Alto y que logramos convertir en algo mucho más grande que nosotros, un Club Particular”.

Por su parte, Felipe Valdovinos de Tencerámicas cuenta que “nos sentimos súper motivados después de esta tremenda experiencia. El conocimiento que adquirimos durante BOLD G.A.S ha sido de gran valor para nosotros como personas y para nuestro emprendimiento en desarrollo. Hemos sentido el apoyo y la alegría de nuestros amigos y familia, resultando en más motivación para seguir adelante con TEN. Ahora más que nunca, queremos concretar nuestra idea de formar una marca versátil, contemporánea y con la intención de que vaya mutando constantemente. Estamos muy agradecidos, y ojalá BOLD G.A.S se transforme en una plataforma relevante para acelerar y apoyar a proyectos con visión innovadora y que impacten dentro de su entorno”.

Mira acá el capítulo final

