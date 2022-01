Mauricio Canals y avance de la pandemia: “Todo el enfoque debiera ir a aumentar la capacidad hospitalaria”

Una estimación del académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile Mauricio Canals, puso alarmas en el avance del covid-19 en el país, debido a que alertaba de hasta 43 mil casos nuevos diarios. Esto, viendo el comportamiento del virus en Chile y la experiencia internacional.

En entrevista con ADN Hoy, Canals explicó que “no es una proyección segura. El modelo tiene una probabilidad de error de un 70%”. Sin embargo, agregó que “si uno ve el avance de casos, está siguiendo la misma curva del modelo, mostrando un ascenso muy pronunciado”.

El especialista en bioestadística agregó que esa proyección era para la última semana de enero. “Si uno lo analiza con todos los antecedentes que tiene Chile y la cobertura de vacunas, uno puede decir que con cierta alta probabilidad vamos a tener cifras de tres dígitos por incidencia”, señaló. “Que se llegue a la cifra de 40 mil, podría ser, pero eso es si se sigue comportando tal cual como hasta ahora”.

También se refirió a los cambios en el plan de manejo de la pandemia por parte del Gobierno. “Está en la dirección correcta. El número que hoy hay que mirar es qué pasa con nuestras hospitalizaciones e ingresos a UCI. Ya sabemos que nuestros casos han explorado, pero lo que importa es cuánto repercuten sobre las UCI. Si sucede como en Inglaterra, donde no hay una repercusión clara, eso se podría controlar bastante bien. Pero si ocurre como en Estados Unidos donde las hospitalizaciones han aumentado en un 100%, sería un problema muy severo para Chile”, agregó.

Destacó que “todo el enfoque, en mi opinión, debiera ir a aumentar la capacidad hospitalaria, tener la capacidad suficiente para que no se copen los servicios de urgencia y tener UCI preparadas” y que lo único “quizá más discutible” es el concepto de “persona en alerta covid-19” que “traslada la responsabilidad al paciente”.

El futuro del virus

El concepto de “nueva normalidad” aparece como algo que se quedará y que el coronavirus no se erradicará en el corto plazo, como señaló en Congreso Futuro 2022 Anthony Fauci.

Canals añadió que “hay una idea de lo que podría ocurrir con la virulencia: es lo que se llama hipótesis adaptativa, que propone que las más altas virulencias siempre aparecen en el principio de la pandemia, pero posteriormente debería disminuir, que es básicamente lo que está ocurriendo con el ómicron. Sin embargo, nunca debiera disminuir a cero la virulencia, es decir, lo que se propone es una disminución a las tasas intermedias de virulencia”.

“A un virus no le conviene ser muy virulento, porque mata a sus hospederos. Pero tampoco le conviene ser poco virulento porque no se transmite. Uno podría esperar que quedara con una virulencia más parecida a la influenza”, siguió.

Sobre Izkia Siches: “Que se involucre en el gobierno me parece excelente”

Mauricio Canals es el padrastro de la expresidenta del Colegio Médico y actual integrante del equipo del Presidente electo Gabriel Boric, Izkia Siches. Señaló que le comparte sus proyecciones e informes, “así que este aspecto lo maneja”.

Sobre su hijastra, resaltó que “es una persona brillante, muy valiente e inteligente, y con una gran vocación social. No me sorprende para nada su actitud, que se involucre en el gobierno me parece excelente”.