Colmed: “De no haber cambio en la dinámica de contagios, podríamos llegar a los 40 mil casos diarios”

Un explosivo y preocupante aumento de casos de covid-19 ha registrado Chile durante los últimos días, pasando de 4.064 caso nuevos el pasado domingo 9 de enero a 9.454 los contagiados en 24 horas este domingo 16, cifra récord de contagios diarios en lo que va de la pandemia en el país. En Ciudadano ADN conversamos sobre esta difícil situación y sobre el estado de los servicios de salud junto al secretario general del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci.

En cuanto a la proyección de casos covid-19 y el aumento de estos en el país, Bernucci declaró: “Nosotros trabajamos con el doctor Mauricio Canals, que nos comparte sus proyecciones semanalmente. La verdad es que le ha “apuntado” más o menos siempre, cuando el Ministerio de Salud decía seis mil casos y cuando el Presidente decía 10 mil casos, él ya no habla de 15 mil casos que probablemente se cumplan esta semana”.

“Y los números que nos dan para la próxima semana no son muy auspiciosos, de no haber cambio en la dinámica de contagios y no habiendo otras medidas en el futuro, podríamos llegar a los 40 mil casos, que es una cifra preocupante”, agregó.

La preocupante presencia de ómicron

Respecto a la variante ómicron, el magíster en Salud Pública sostuvo que “todas las actividades que son en espacios cerrados, sin ventilación, en el contexto de ómicron, son la gran fuente de contagios”.

Es por esto que ómicron “nos vino a recordar varias cosas que no habíamos dado por sentadas, una de ellas el buen uso de la mascarilla y la mantención del uso ha sido algo positivo en el país”. Es más, precisó que “una de las buenas decisiones que se ha tomado el país es que nunca relajamos el uso de mascarillas, por lo menos en la orden de la autoridad. En la población, evidentemente se ha usado mejor o peor”.

Sin embargo, el también docente detalló que “al parecer no da lo mismo la mascarilla. La mascarilla de tela y de más baja calidad no son tan buenas contra el ómicron como un N95 o una KN95, que de acuerdo a las publicaciones, son las más óptimas para protegerse de esta variante”.

Y de cara a el aumento de covid-19 en Chile Bernucci dijo: “El mensaje para no verlo en negativo y verlo en positivo, es decirle a la persona que tiene que preferir el verano, preferir las actividades al aire libre por sobre el espacio cerrado, mantener el uso de la mascarilla y evitar aglomeraciones.”

En miras al regreso a clases presencial

En miras a las próximas semanas y al regreso a clases, el cual el Ministerio de Educación ya confirmó que será 100% presencial, el especialista en medicina interna explicó que “así como dijimos que es imposible descartar medidas a priori, como cuarentenas, tampoco se debe asegurar una situación que va a ocurrir en ocho semanas más, porque el escenario epidemiológico está cambiando semana a semana”.

“Independiente de lo que se diga ahora, en realidad tenemos que ver qué va a pasar. Tomar decisiones sin tener la certeza de que va a acontecer en materia epidemiológica, no es lo más adecuado”, añadió.

En esa misma línea complementó: “Los niños han sufrido una pérdida importante de educación. Las autoridades deben tener todo lo que tienen a su alcance para convocar a la comunidad escolar, pública o privada, para poder mantener la presencialidad lo más posible”.

La importancia de la vacunación

Al ser consultado por el proceso de vacunación y como este ayuda a prevenir más contagios de covid-19, Bernucci manifestó que “si uno va a los datos, al parecer ómicron es muy similar a delta y con eso es muy similar a gama, referente a cantidad de hospitalizados, pero en personas no vacunadas o en personas que no había estado expuestas al virus”.

“Ómicron tiene menos hospitalización, menos conexión a ventilador mecánico y podría decirse que menos fallecidos, pero en el contexto de programas de vacunaciones grandes o poblaciones que tuvieron muchas infecciones en la primera dos olas. Pero no es que este virus sea menos severo que las variantes anteriores”, advirtió .

“Todavía en nuestro país hay mucha gente que no se ha puesto las tercera dosis, y justamente esa es la gente que está en mayor riesgo y esa gente puede ser la causante de que se nos llenen los hospitales nuevamente. La tercera dosis, hoy en día con los datos mundiales ha demostrado que protege entre 20 a 40 veces el riesgo de morir en la población de mayores factores de riesgo”, recalcó.

“La vacuna es segura, es eficaz y no tiene que haber dos o tres interpretaciones referente a la importancia de estar vacunado”, esgrimió.