“Le hicieron la vida imposible”: hermano de TENS Janin Gerdes responsabilizó a jefaturas de reconocida clínica por suicidio de su hermana

Es un caso estremecedor. Janin Gerdes se suicidó la madrugada del 1 de enero luego de denunciar varias veces el acoso laboral que sufría.

La joven trabajaba como TENS (Técnico en Enfermería de Nivel Superior) en la Clínica Santa María. Y ahí habría estado sufriendo hace bastante tiempo maltratos y amenazas de parte de sus jefaturas.

Así lo relató a ADN.cl su hermano Rubén, quien hoy busca visibilizar lo vivido por la profesional y hacer algo de justicia.

“Mi hermana llevaba ocho años en la clínica, iba para el noveno año. Al principio vivió abusos como primeriza, gritos, maltrato en el sentido de que no servían para nada. Y eso como algo habitual entre quienes entran”, reveló.

Y agregó que “eso se mantuvo durante toda su estancia en la clínica y durante los últimos dos años ella ingresó a la universidad para estudiar Enfermería, porque quería seguir especializándose”.

Entonces, ocurrieron los peores episodios en su trabajo. “No le daban las facilidades para los turnos, tenía problemas con las vacaciones. Imagínate que ella las juntaba para los días que tenía exámenes y se le negaban, se le hacía todo mas dificultoso. Hasta porque no comía en el casino, porque era vegana, le hacían problemas”.

Publicación que realizó Nataly Gerdes, prima de Janin, en su cuenta de Instagram.

La jefatura que colapsó a Janin

Rubén contó a ADN que todo se agravó aún más con la llegada de una nueva administración al área donde trabajaba su hermana.

“Llegó una nueva jefa hace cinco meses. Y esta última jefatura fue la que le hizo la vida imposible a mi hermana. Ella fue la que le dijo ‘o trabajas o estudias, aquí no te vamos a ayudar'”, señaló.

De hecho, a Janin le hacían problemas para cambiar sus turnos y poder ir a la Universidad. Un día a día que la tenía cada vez más devastada.

“A ella le daban crisis de pánico, se angustiaba, se iba llorando y volvía llorando. Ella podría haber renunciado, dejado todo botado, pero era fuerte y quería salir adelante”, indicó.

Incluso, la joven ya había atentado contra su vida el año 2019, por el mismo maltrato que experimentaba en su lugar de trabajo. “Le costó mucho volver a la clínica después de eso. Y ahora, hace unos meses, nuevamente intentó tirar licencias. Y se las rechazaron, por lo que se vio en la obligación de volver a trabajar estos últimos dos meses”.

“La clínica estaba enterada. Sabían todo lo que estaba viviendo mi hermana. Ellos no pueden decir que no estaban en conocimiento. Y si estaban en conocimiento, no se le prestó ayuda tampoco. Todos sus psiquiatras eran particulares. En vez de apoyarla, le hicieron la vida imposible“, afirmó Rubén.

Los últimos días de la joven TENS

Janin terminó su último turno el 29 de diciembre de 2021. Y debía volver a la clínica a las ocho de la mañana del primero de enero. Pero no lo hizo.

Para su hermano, todo se detonó con estos últimos episodios con la nueva jefatura: “Ella lo expresa en la carta que dejó. Que con el cambio de jefa hay una persecución mayor. Que se acrecenta todo lo que estaba viviendo”.

Rubén recordó que Janin le contó que, como le convenía hacer turnos de noche para ir en el día a la universidad, con una compañera se habían puesto de acuerdo. “Van y le presentan el caso a la jefa y ella les dice ‘no, ustedes no van a venir a decirme cómo tengo que ordenar los turnos’. Le negó la posibilidad y ahí mi hermana se derrumbó se nuevo”, mencionó.

Hoy, su familia no sólo busca justicia, aunque aún no han realizado ningún tema legal. Además, quieren visibilizar los hechos para que nunca nadie más sufra lo que la joven experimentó.

“Han sido sus mismas compañeras y amigas las que empezaron a pedir justicia. Y ahora nosotros hemos visto como ha tomado fuerza. Por eso nos hemos armado de valor y hemos empezado a dar declaraciones al respecto. Lo que queremos dejar claro es que esto es algo que está pasando, que ha pasado por mucho tiempo y que si no lo hacemos ver, va a seguir pasando mucho más“, aseguró.

De hecho, en un instagram de apoyo a las TENS bautizado como TENS en Apuros, los testimonios tras la muerte de Janin se han multiplicado. Y todos se están agrupando bajo el hashtag #justiciaparajanin.

La respuesta de la clínica

En tanto, desde ADN.cl nos comunicamos con la Clínica Santa María para que nos entregaran su versión respecto a la muerte de Janin Gerdes.

A través de un comunicado, expresaron que “en relación al lamentable fallecimiento de Janin Gerdes, quien se desempeñara como TENS en Clínica Santa María, así como a la información que ha circulado en redes sociales sobre este suceso, queremos señalar lo siguiente: Como una institución que está al cuidado de la salud de las personas, la muerte de una colaboradora nos conmueve profundamente”.

Y agregaron que “Clínica Santa María cuenta con canales formales de denuncia y protocolos de acción frente a problemas de clima laboral para todos sus trabajadores. En este caso en particular, no existen registros de denuncias previas que involucraran a Janin en situaciones de este tipo”.

“Queremos manifestar que como clínica tomamos permanentemente todas las medidas a nuestro alcance para cuidar a los equipos de trabajo, quienes -al igual que Janin- han cumplido un rol muy relevante para la salud de los chilenos durante este período tan crítico. Reiteramos nuestras condolencias a la familia y a los seres queridos de Janin, a quienes acompañamos en estos difíciles momentos”, concluyeron.

De esta forma, la muerte de Janin Gerdes pone nuevamente en la palestra los casos de acoso laboral en las instituciones de salud, recordando los suicidios de Florencia Elgueta y Vanessa Araya, dos enfermeras de la región de Valparaíso que también denunciaron las mismas situaciones en su trabajo.