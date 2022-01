Axel Callís y votación en la Convención Constitucional: “Me preocupa que una vez fracasado el diseño del eje FA/PS, no hayan tenido plan b”

Tras una maratónica jornada, la Convención Constitucional no pudo elegir a su nueva presidenta o presidente puesto que ninguno de los candidatos alcanzó el quórum necesario (78 votos), por lo que la sesión se retomará este miércoles a contar de las 15:00 horas.

Sobre este escenario conversó con ADN Hoy el sociólogo, experto electoral y director de Tu Influyes, Axel Callís, quien partió señalando que “no es muy calibrado hablar de que la izquierda tiene 118 votos“.

“Una gran parte de ellos son activistas sociales, y tienen poco que ver con una tradición de izquierda que es buena para la negociación“, agregó.

En esta misma línea, Callís calificó como preocupante que el principal eje articulador de la Convención Constitucional, el Frente Amplio y el Colectivo Socialista, no hayan llegado a acuerdo ni hayan tenido una segunda alternativa. “A mí lo que me preocupa es que una vez fracasado el diseño del eje FA/PS, que le dio gobernabilidad a la Convención desde el 4 de julio, no hayan tenido plan b“, indicó.

“Si ellos (FA/PS) no articulan el ancho, vamos a tener problemas, porque vamos a estar capturados por grupos que no dan la gobernabilidad para llegar a acuerdos”, manifestó el sociólogo.

Finalmente, Axel Callís realizó una comparación entre la conversación que ambos bloques llevan adelante de cara a un futuro Gobierno, y a la gobernabilidad en el órgano redactor. “Si no revisaron los nombres de Ramona Reyes, me imagino que sí deben estar revisando los nombres de los posibles ministros para el próximo Gobierno“, aseveró.

“Si uno percibe que el próximo Gobierno tendrá un eje muy fuerte con el PS, y que ese eje no está dando gobernabilidad en la Convención, es un mensaje que es preocupante“, cerró.