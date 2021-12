“Parecía árbol genealógico”: Claudio Orrego entregó detalles sobre millonarios contratos con sobreprecio en la administración de Felipe Guevara

El pasado lunes, el gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego denunció una serie de irregularidades constatadas bajo la administración del exintendente Felipe Guevara.

En detalle, son tres programas cuestionados por el gobernador sobre Guevara, que corresponden a clases de spinning, zumba y entrenamiento, que en total suman 500.589.808 pesos, según dio cuenta La Tercera.

En conversación con Mucho Gusto, Orrego entregó más detalles sobre esta denuncia. “Empezamos a revisar y detectamos, en esa revisión preliminar, tres cosas que nos parecieron sospechosas”, partió diciendo.

“Primero que había plagio, había tres proyectos exactamente iguales en todo, en cronograma, comuna, domicilio, y es raro si eran tres organizaciones distintas”, señaló.

“Segundo, nos llamó la atención que el mismo Gobierno Regional había objetado esos proyectos y así y todo se habían entregado los cheques, cosa que es bastante irregular. Una jefa de división había dicho por escrito, devuelto estos proyectos diciendo que era un plagio, que no se podían aprobar y se aprobaron igual”, agregó el gobernador.

“Y en tercer lugar, lo que nos pareció sospechoso, eran tres organizaciones distintas y se repetía el mismo nombre del tesorero en dos de ellas, que era la misma persona que era presidente en la tercera. Y lo más increíble es que los directorios eran puros familiares. Parecía árbol genealógico más que organigrama“, declaró la autoridad regional.

Millonarios contratos

Asimismo, Claudio Orrego detalló que cada sesión de zumba, las que además no se podían realizar en pandemia, estaban valoradas en $16 millones. En la misma línea, reveló que según el programa, se gastaron $18 millones en una página web. “Esto no es la página web de la NASA, es una página web para un proyecto deportivo que tiene 12 eventos en el año. Yo hice página web para mi campaña y me costó $400 mil“, indicó.

“El sobreprecio, que lo detectamos después de las primeras irregularidades, es tan burdo, tan escandaloso que a mí me hace pensar que aquí hubo una intencionalidad de defraudar al fisco“, aseguró el gobernador.