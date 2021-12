Feriado Bancario: Oficinas y sucursales cerrarán este viernes 31 de diciembre

En el marco de las festividades por fin de año, este viernes 31 de diciembre será feriado bancario. Pese a que no es un festivo oficial, las entidades financieras de nuestro país no trabajarán. Esto quiere decir que estas instituciones no abrirán sus oficinas al público.

Usar medios digitales por el feriado bancario

De acuerdo con esto, la banca chilena llamó a sus usuarios a utilizar los medios digitales. Tales como transferencias electrónicas, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y pagos móviles. Además, adelantar cualquier otra transacción que requieran, en vista de que este viernes no estarán operativos.

Según informó la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), con la utilización de los medios digitales de cada banco. “De esta manera podemos además continuar contribuyendo a las medidas de control de contagio en pandemia, evitando la generación de aglomeraciones en beneficio de la salud de todos”.

De esta manera, quiénes tengan algún interés para ir al banco, mejor hacerlo antes del viernes 31 de diciembre, en vista de que estará cerrado y podrían llevarse un disgusto. Vale la pena destacar que quienes tengan que hacer algún trámite en cajeros, estos funcionarán con normalidad, y podrán realizarlo este día de fin de año.

Actividad bancaria en números

Según el gerente general de ABIF, Luis Opazo, en el país se realizan más de mil millones de transacciones anualmente. “Hoy en Chile se realizan cerca de 1.200 millones de transacciones al año. Gran parte de nuestra actividad bancaria está hoy día en lo no presencial”, destacó.

Por ello, en contacto con ADN Hoy, Luis Opazo hizo el llamado a que tanto a los usuarios como las entidades bancarias prioricen la utilización de los medios digitales para su beneficio.