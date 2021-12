Gonzalo Winter y problemas de transporte en segunda vuelta: “El gobierno ha hecho esto de forma deliberada para favorecer a su candidato”

Un grupo de personeros políticos partidarios del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, incluyendo al diputado Gonzalo Winter, llegó esta tarde a las afueras del Ministerio de Transportes, con el fin de exigir explicaciones a las autoridades respecto a los problemas de transporte público y falta de buses que se han registrado durante la segunda vuelta presidencial este domingo 19 de diciembre.

Al respecto, y en un punto de prensa, Winter sostuvo que “yo creo que el gobierno ha hecho esto de forma deliberada para favorecer a su candidato (…) El gobierno tiene su candidato, si las personas en la periferia de la Región Metropolitana no van a votar, eso beneficia a su candidato y a mi me cuesta creer que si hay la mitad de los buses que circulan un día laboral, eso solamente pase porque el plan estaba mal hecho, me parece que hay una intencionalidad”.

Es más, el parlamentario precisó: “Creemos que hay un intencionalidad, el gobierno tiene toda claridad cómo funciona un proceso electoral en Chile, está toda la información sobre la mesa, tuvieron reunión con nuestro equipos.Y que haya un 50% de dotación de buses, me cuesta creer que sea un olvido, que sea una negligencia. Da la impresión que es una decisión”.

Aún así, Winter señaló que “lo que queremos ahora es que haya buses, más que cualquier otra cosa, queremos que la gente que está en su paradero, aburriendo de esperar, con 33º de calor, tenga la posibilidad de manifestar su posición en democracia”.

Un acto más allá de lo simbólico

Es por estos problemas en el transporte, que Gonzalo Winter expuso que esta acción fuera del Ministerio de Transportes “no es meramente simbólico. Queremos que la ministra nos reciba en una audiencia, sin embargo lo que más queremos es que la ministra anuncie que va aumentar significativamente la dotación de buses en todas las comunas que se está viendo este problema”.

Además, el diputado de Convergencia Social agregó que “no decimos que no se ven pocas micros, no es una impresión visual (…) el número exacto no se puede precisar, pero lo que sí podemos decir, es que la flota de buses en la Región Metropolitana, no pasa del 54% de un día laboral y eso juntando horario valle con punta”.

La desconocida situación de regiones

Respecto a la situación de las regiones, el congresista explicó: “Tenemos menor precisión en cuanto a las regiones. Sí tenemos información del alcalde Jorge Sharp, que dice que en Valparaíso estaría ocurriendo una situación bastante similar y en Viña del Mar la alcaldesa Ripamonti también nos ha avisado de una situación muy similar, pero no tenemos cifras”.

Por su parte Cristobal Pineda, representante del comando de Gabriel Boric en materia de transporte y movilidad, declaró que “en la semana nos juntamos con el Ministerio de Transportes durante esta semana, justamente por los problemas que habíamos tenido en otras elecciones este mismo año respecto al transporte público”.

“Le pedimos dos cosas bien específicas a la ministra, que era primero tener veedores nuestros en el centro de monitoreo de buses , de tal manera que pudiéramos ver el comportamiento del transporte público. Y segundo tener acceso al plan de operaciones, las dos cosas se generaron”.