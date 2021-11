Izkia Siches no descartó sumar a Paula Daza en eventual Gobierno de Gabriel Boric

El pasado lunes, la doctora Izkia Siches remeció el panorama político, ya que anunció su renuncia a la presidencia del Colegio Médico para sumarse a la campaña de Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta presidencial.

Por ello, la ahora expresidenta del Colegio Médico e integrante del comando de Boric conversó con ADN Hoy sobre su decisión, revelando que “creía que con mi alocución iba a relajar un poco el nivel de tensión, pero ahora estoy más tensa con la campaña“.

Por otro lado, Siches se refirió a la reunión que sostendrá esta jornada con el abanderado de Apruebo Dignidad. “Hoy día nos vamos a juntar con Gabriel Boric, y esperamos dialogar en dónde soy más útil. Yo me he puesto a disposición en cualquier función que el candidato estime conveniente“, señaló.

“Tengo algunas propuestas e ideas donde creo que puedo colaborar un poco más. Esperamos hoy día poder hacer unos anuncios en torno a cuál va a ser mi rol definitivo”, prosiguió la doctora.

Asimismo, la expresidenta de Colmed aseguró que si bien aún no define cuál será su labor en la campaña, uno de los desafíos es conversar con aquellos que no se sintieron convocados en estas elecciones. “Creo que tenemos un gran desafío de escuchar a las personas que no se sintieron convocadas en la primera vuelta, a quienes no votarán y a quienes votaron por otros candidatos. Mi rol puede estar enfocado en esto”, indicó.

“Creo que es muy importante que vayamos a regiones, pero si además tengo que asumir otros roles, lo voy a hacer”, sostuvo, dando a entender que podría ser enviada al norte del país.

Por otro lado, Izkia Siches no descartó sumar a Paula Daza en un eventual Gobierno de Gabriel Boric. “Yo he tenido una buena relación con la subsecretaria Daza. Yo he conversado con el candidato Boric de que en un eventual Gobierno, hay que considerar continuidad“, apuntó.

“De todas maneras invitaría a Paula Daza para que siga en funciones respecto a la estrategia covid o a un equipo asesor“, aseveró Izkia Siches, agregando que “creo que la pandemia y lo sanitario debe superar los gobiernos de turno”.

Finalmente, Siches manifestó que “me la estoy jugando todo por Gabriel Boric para que sea el próximo presidente de Chile, porque creo que le hace bien al país”.

“El candidato opositor, si bien tenía áreas robustas en algunos puntos de salud, en las otras áreas era muy débil y agresivo hacia la ciudadanía, particularmente hacia las mujeres“, cerró.