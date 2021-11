Doctora en inmunología y vacunación en niñas y niños desde los 3 años: “Le hace justicia a los datos científicos”

La doctora Caroline Weinstein asesoraba de forma externa al Instituto de Salud Pública (ISP) cuando escuchó por primera vez la posibilidad de la vacunación de niños. Fue en el primer semestre de este año.

Entonces, revisó los datos sobre la mesa y no vio nada que le provocara alguna resistencia. Así, el argumento expuesto por el Ministerio de Salud para inocular con vacuna Sinovac a los menores entre 3 y 6 años “le hace justicia a los datos científicos”, dijo en ADN Hoy, donde abordó la última gran medida gubernamental para enfrentar la pandemia.

Fue una falta de consignación de los efectos adversos en una población con sistema inmune más inmaduro el que ralentizó la ampliación de las vacunas. Pero según los informes que ha revisado Weinstein “no se han visto reportes de farmacovigilancia que levanten reportes”.

“Si bien los niños tienen mejor sistema inmune, también mueren: de marzo a esta parte han fallecido 81 niños”, puso como dato la doctora. Pero pese a eso, “si hay que elegir (la distribución y priorización de dosis), hay que priorizar la tercera dosis en población adulta”.

“Los estudios que se han hecho son sobre un número importante de pacientes. Como cualquier medicamento, no es hasta que lo aplicamos con varios ceros de por medio, con mucha población, que sabemos los efectos. En general no hay efectos adversos tan graves en estas vacunas y cuando se ha visto con niños se ha visto que no es tan diferente como con la población adulta”, añadió la experta respecto a la vacunación en niños.

Las alarmas, sin embargo, se encendieron a propósito de una nueva variante descubierta en África. Esto, a juicio de la académica de la Universidad de Valparaíso, “nos pasa por poco solidarios. Tenemos que vacunarnos en todo el mundo. No sacamos nada con ser el país que más vacuna en el continente; tenemos que ser el país que más vacuna en el globo terráqueo. Se pueden cerrar fronteras con esos países, pero siempre va a haber un escape. Tiene que haber una solidaridad mundial para que no se formen las variantes”.

“Estamos en un número en que teóricamente se podría decir que la hemos conseguido, pero con las variantes nuevas circulantes ocurre que los métodos de detección no sabemos si van a funcionar. Cada vez que va a apareciendo una variante va siendo más peligrosa que la anterior”, adelantó la doctora, concluyendo que “ya deberían existir las vacunas 2.0 para las variantes”.