Motociclista que destruyó parabrisas de conductora en Independencia quedó con firma mensual, arraigo y prohibición de acercarse a la víctima

Durante este jueves la Fiscalía Centro Norte formalizó por amenzas, lesiones leves, daños y ocultar placa patente del vehículo en el que se movilizaba a Patricio Salinas, el motociclista de 30 años que fue grabado golpeando con una cadena el parabrisas del auto de una mujer en avenida Independencia y Santa María.

🔴AHORA: @FRCentroNorte obtiene orden judicial de detención contra imputado implicado en amenazas y lesiones a una mujer a quien también provocó daños a su auto con una cadena. Hecho fue en Independencia. Carabineros ya detuvo al imputado y este jueves será la audiencia. — Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) November 24, 2021

La fiscal Giovanna Herrera solicitó arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima, pero la defensa, representada por el abogado defensor penal público Arturo Vergara, señaló que si bien los hechos son “bien impactante”, los delitos imputados no consideran privación de libertad.

La jueza resolvió como medidas cautelares firma mensual en una Comisaría, arraigo nacional y la efectiva prohibición de acercarse a la víctima. Además, determinó 60 días de plazo como investigación. Todo, justificado en que el imputado no poseía antecedentes penales previos.

El motociclista conversó con el matutino Las Últimas Noticias: “yo sé que actué y reaccioné mal. En ese momento no pensé nada. Lo que yo hice no se hace, no se puede repetir. Estoy arrepentido”, señaló al medio en relación al ataque de la camioneta RAM 700 de Paulina Ulloa, de 50 años. El video resultó también en el despido de su trabajo, 700 amenazas y una funa en su casa. “Nunca se me cruzó por la cabeza agredirla a ella”, concluyó.