Francisca Valenzuela y Elecciones Presidenciales: “Hay un candidato que ha expresado cosas xenofóbicas y homofóbicas”

En medio de una conversación con Ciudadano ADN, la cantante nacional, Francisca Valenzuela se refirió a las elecciones presidenciales del domingo y comentó el escenario que se prevé para la segunda vuelta presidencial a desarrollarse el 19 de diciembre entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

Debido a la pandemia del covid-19, la cantante y compositora no había pisado tierra chilena hace casi dos años, por lo que aprovechó esta instancia para volver al país y sufragar.

“He estado casi dos años fuera de Chile, es el tiempo más largo que no he estado ahí. Me fui en febrero del 2020, después del Festival de Viña, a México y estuve un mes y empezó la pandemia y cerraron fronteras y me quedé en Estados Unidos todo este tiempo”, contó Valenzuela.

El llamado para unir fuerzas

“Me vine para votar“, agregó Francisca Valenzuela, quien manifestó estar preocupada por el paso del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a la segunda vuelta.

El abanderado del Partido Republicano logró la primera mayoría nacional entre los presidenciables con un 27,94% de las preferencias, seguido por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien obtuvo un 25,69%.

De este modo, ambos presidenciables se enfrentarán en el balotaje del 19 de diciembre.

yendo a votar en santiago, chile✌️🌞🇨🇱 ✔️ — Francisca Valenzuela (@franciscamusic) November 21, 2021

Sobre estos resultados, Francisca Valenzuela manifestó estar “asustada” y “urgida” frente a esta segunda vuelta eleccionaria.

“Hay un candidato que ha expresado cosas xenofóbicas, homofóbicas, que no cree en el proceso constituyente”, afirmó la cantautora. Además, afirmó que unirá fuerzas para que ese candidato “no sea presidente”.

Recordemos que Francisca Valenzuela regresó a Chile no sólo para cumplir con su deber cívico, sino que se presentará este domingo 5 de diciembre en el Parque Estéreo.