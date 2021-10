Metro de Santiago por demanda de Conadecus: Montos caducados de la tarjeta Bip! “no quedan en sus cuentas”

Este sábado la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, Conadecus, hizo pública la demanda que presentó contra Metro de Santiago por la “expropiación encubierta” de los montos de las tarjetas Bip! que caducan por no uso después de un tiempo, pidiendo una compensación de $54 mil millones, situación que fue contestada por la empresa del tren subterráneo a través de un comunicado en su sitio web.

En el escueto comunicado, Metro señaló que la empresa “solo está a cargo de realizar la administración de la tarjeta bip!, por lo que no define sus reglas de funcionamiento. Del mismo modo, no es dueño de los fondos de la bip! En consecuencia, los montos que corresponden a caducidad por no uso, tampoco quedan en sus cuentas“.

En tanto, sobre el proceso de caducidad del que se da cuenta en la demanda de Conadecus, agregó que “el procedimiento de suspensión y caducidad de las cuotas de transporte de la tarjeta bip! corresponde a una definición del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que se encuentra publicado en la web www.tarjetabip.cl”.

Finalmente, la empresa Metro puntualizó que no ha sido notificada de la demanda presentada por Conadecus, sin aclarar ni especificar las acciones que tomará cuando esto suceda.

La demanda de Conadecus

En la demanda, Conadecus indicó que identificó que “el número de tarjetas Bip! inutilizadas entre el año 2013 y hasta septiembre del 2021 es de 18.855.889. Por su parte, el monto de cuotas de transporte que ha sido arbitrariamente expropiado a los millones de usuarios del Sistema, durante el mismo período de tiempo, asciende a la suma de $18.701.286.924, lo que equivale a USD $23.876.218,53, dinero que deberá ser devuelto a los usuarios”.

Debido a lo anterior, la demanda presentada buscará la indemnización de los usuarios que han sido afectados en ese periodo de tiempo con la caducidad de los montos en su tarjeta Bip!