ICREO 2021: confianza en las empresas chilenas obtiene “nota azul” por primera vez

La consultora Almabrands publicó la séptima versión del Estudio ICREO 2021, que mide la confianza de las empresas en Chile, las que por primera vez arrojaron nota azul. En el sondeo se estudiaron 350 marcas y/o organizaciones, con el fin de dimensionar su desempeño y cuáles son las dimensiones que construyen ese valor.

Ciudadano ADN conversó con la socia y consultora senior de Almabrands, Pamela Órdenes, quien lideró este estudio. “Tenemos algo de confianza, tenemos una confianza baja, pero la buena noticia, que para nosotros fue una buena noticia, pensando en el último año que hemos vivido, logramos nota 4 al fin después de siete años con nota roja“, sostuvo la experta.

Órdenes precisó que “nosotros hablamos que del 4 al 5, es un confianza media, obviamente el 4 esta bajo de esta confianza, pero creció, aumentamos, ese crecimiento marginal que uno puede sentir que vivimos, es un crecimiento importante”.

La confianza en las marcas

En cuanto a la definición de marca y empresa, Pamela Órdenes explicó que “si bien es un estudio de marcas, es un estudio que ampliamos y hablamos de marcas y empresas, pero también como organizaciones y probablemente en esa comprensión se ha visto favorecido este aumento”.

“Una de las cosas que crece y que también lo consultamos este año al igual que este, es la confianza que tiene los trabajadores en las empresas que trabajan, una de las cosas más bonitas como resultado, pasamos de un 3,2 del año pasado a casi un 4,9 este año”, agregó la consultora.

Para Órdenes, lo anterior se debe a un vínculo más cotidiano entre trabajadores y empleadores.

“No solo es un tema de consumidores, también es un tema de este vínculo más cotidiano y más fuerte que tiene una persona con su propio empleador, y detrás de eso están todas las instituciones, marcas que son del mundo privado, marcas comerciales, pero también marcas, y nosotros hablamos de marca por que todo es un marca, pero podemos hablar de una marca desde el gobierno, hasta el Registro Civil”, sostuvo la consultora.

“Donde más crece la confianza y ha venido lento pero progresivamente creciendo es precisamente en el mundo empresas, ahí sí aparecen mas este mundo de marcas. Pero crecen también las marcas corporativas, no necesariamente crecen las marcas de productos, crecen los holdings, que de alguna manera representan a esta marca empleadora que da mayor seguridad, mayores respaldos y que se ha hecho más responsable también de los que está haciendo y entregando a la gente”, detalló Órdenes.

Las empresas con mayores niveles de confianza

Dentro de las empresas públicas que mejor destacan son el Registro Civil y el Servicio de Impuestos Internos (SII), que de acuerdo a lo detallado por Pamela Órdenes, “de alguna manera son los dos servicios que ha incorporado la modernidad, y que se han subido a este carro tipo mas empresarial de servir, a partir de facilitar menos burocracia, por ahí va la mano de las instituciones publicas”.

Sin embargo, la consultora precisó que el ítem de confianza es dinámico y depende del contexto, puesto que “lo que más crece en confianza este año, son todas las categorías que han estado muy al lado nuestro en nuestra vida cotidiana”.

“Han puesto en juego y han reflejado todo su cumplimiento en cuidarnos, protegernos, acompañarnos en este año de pandemia”, continuó la experta. “Crece el mundo online completo, crece el e-commerce, crece la logística, crece el delivery, las marcas que nos han cuidado y que están dedicadas a la higiene, al cuidado del hogar. Las marcas deportivas que nos han permitido tener ese bienestar, que no pudimos ejercer en año pasado, que nos acompañaron con mayor comodidad y bienestar dentro de la casa”.

Pero, ¿a qué se debe el crecimiento de estas empresas? Pamela Órdenes, explicó que “las empresas se esforzaron mucho, hicieron el llamado a cumplir, de seguir estando ahí, de seguir permitiendo el acceso a las personas a los productos, a los servicios que requerimos, tuvieron que hacer muchos desarrollos, meterse en las tecnologías, generar plataformas. Las marcas el año pasado cayeron y en este se elevan un poco”.

El grupo sin confianza

Por otro lado, Pamela Órdenes precisó cuáles son las empresas en las que no confían los chilenos, las que paradójicamente son “aquellas categorías donde más se espera que las empresas pongan el propósito por delante, es decir se preocupen más allá de generar resultados, mas allá de sus negocios, se preocupen de verdad en las personas y el impacto que se genera en la sociedad. Más abajo esta el gobierno, las AFP, las Isapres, las farmacias, incluso los canales de televisión, de los cuales también se espera un mayor propósito”.

“Es en todo esos espacios de necesidades prioritarias y básicas de las personas, es donde menos confianza hay y donde más se espera que existas de verdad un motivación real, más por ganar dinero”, agregó la consultora.

De acuerdo a lo explicado por Órdenes, “donde más desarrollo hay de confianza, es en aquellas dimensiones que menos importan para la construcción de confianza desde las miradas de las personas, respaldo, seguridad, trayectoria, la historia en el mercado es no es lo que mas importante y es lo que todo este mundo de marcas y categorías mas desarrollado tiene”.

Así mismo la consultora precisó que “lo que más importa, es lo que nosotros llamamos, la nueva confianza, aquellas dimensiones mas blandas de la confianza que son mas humanas, transparencia, honestidad y empatía, que se han puesto en la demanda social”.

La radio se mantiene en alto y los políticos caen

En cuanto a los medios de comunicación, la radio es una de las plataformas que genera mayor confianza y se sostiene en la parte alta de la medición.

“Las notas más altas son un 5,4-,56, y la radio esta ahí, en el grupo sobre 5, siempre lo ha estado en los últimos años, se ha desplazado porque hemos incorporado categorías nuevas, que en este caso, el e-commerce pasa mas arriba, junto con el delivery, por eso se desplazan”, sostuvo la líder de ICREO.

Respecto al mundo político, Órdenes sostuvo que la confianza a este grupo es “muy débil”, puesto que no cumplen con la tarea de generar empatía.

“Es importante que cumplan en 5 dimensiones, y esa pega no es fácil para la empresas, menos para el mundo político, tienen que crecer en la cosas que importan, en su categoría. Para el espacio político es sumamente importante la transparencia, también tienen que cumplir en responsabilidad, en ser coherentes, en hace cargo de lo errores, tampoco cumplen ahí, en empatía, es donde menos se crece“, aseveró.

“Las figuras políticas, son la que están en el último lugar del ranking de categorías medidas, están colgando, creo que tienen nota más baja que el 2″, afirmó.

Respecto a los candidatos presidenciales, Órdenes, expuso que “medimos a los que nos faltaban porque esta medición se hizo en julio, justo después de la decisión de (Yasna) Provoste. Y qué pasa ahí, algo crecieron y el que más creció fue Gabriel Boric”.

En esta misma línea, la consultora comentó que este año la encuesta contempló preguntas sobre el perfil de los presidenciables, en donde midieron que es lo esperado para un presidente, y que arrojó una preocupante realidad, “donde no aparecen destacados y ahí ninguno de los que tenemos sobresaliendo (en las encuestas), tiene que ver con el conocimiento que tiene para manejar el país, esa es la gran debilidad”.

En cuanto a justicia, la consultora, expresó que “no es de los que más destacan” y precisó que cuando se habla de justicia, la organización medida fue la Fiscalía. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, está presentando una pequeña detención, puesto que “venían cayendo hace 4 años” y este año se mantuvieron, “se frenan un poco, y se logran sostener”, declaró Órdenes.

La Transparencia: la dimensión más importante

En cuanto a la transparencia, consultora senior sostuvo que “es la dimensión mas importante, porque no estamos habituados, porque en el mundo empresarial, mucho menos en el espacio político, que es donde siempre queda esta lógica, que no tenemos ni contamos con toda la información, y nos encontramos con esta falta a la honestidad que son habituales, se dan a diario, entonces es ahí donde esta la tarea y el gran desafío“.

“Hay nuevas exigencias, y nueva demandas desde la confianza, se vuelve mas pragmática, lo que más pesa en el espacio de las empresas y probablemente en el mundo público, es la responsabilidad y la transparencia, es decir cumplir con lo que me estas prometiendo y si no puedes cumplir avísame, hazte cargo de las equivocaciones, pero muéstrame la verdad, mantenme informado, no me ocultes información, lo que la gente esta pidiendo es que le faciliten la vida, esta vida nueva”, añadió la investigadora líder de ICREO.

Para conocer el informe ICREO 2021 respecto a la confianza en su totalidad y con detalles, puede visitar la pagina oficial de Almabrands en el siguiente link.