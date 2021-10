Pensemos Chile: Los plebiscitos dirimentes y la previa del segundo aniversario del estallido social

Este lunes se emitió el vigésimo noveno capítulo del programa de ADN, Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos con Patricio Fernández, constituyente de la lista del Apruebo por el Distrito 11; Hernán Larraín, militante de Evolución política, constituyente de Vamos por Chile; y Barbara Sepúlveda, abogada constitucionalista de la Universidad de Chile, constituyente por el Distrito 9.

En el capítulo de este martes, los invitados conversaron respecto a los plebiscitos dirimentes, las definiciones del proceso, y todo lo que será la previa del segundo aniversario del “Estallido Social” que dio paso, entre otras cosas, al proceso constituyente.

El proceso constituyente

El diálogo comenzó en cuanto a cómo se ha ido desarrollando la conversación constituyente entre los diversos grupos que existen dentro de la Convención “después de las elecciones, en Chile Vamos, la centroderecha, efectivamente somos una minoría. Tenemos que hacer política, propuestas, defender con convicción las cosas en las que creemos. Por lo mismo la gran responsabilidad del nuevo texto radica en las izquierdas”, dijo Hernán Larraín.

Por su parte, Bárbara Sepúlveda indicó que “así como hay muchas izquierdas, hay muchas derechas. En algunas cosas la derecha se pueden unificar, en ese sentido celebró que Hernán diga que hay que empezar a proponer, a construir. Hay errores en propiciar la desinformación”, sostuvo en Pensemos Chile.

En lo mismo, Patricio Fernández indicó que “los plebiscitos dirimentes arrancan desde la comisión de participación, y por lo mismo es bien difícil imaginar que no generemos participación de la ciudadanía“, aseguró.

Espacios de conversación

La conversación continuó con lo expuesto por Hernán Larraín, quien aseguró que “son muy valiosos los plebiscitos, con espacios de participación. El plebiscito dirimente va en contra de lo que aprobaron los chilenos, tiene un problema de legitimidad, puesto que cuando se aprueban reglas, hay que cumplirlas”, dijo.

En lo mismo, Bárbara Sepúlveda aseguró que “estamos pasando a nueva forma de democracia, que hace participar a la ciudadanía. En ese sentido estamos cambiando y hay que subirse a ese carro, especialmente cuando estamos cambiando la constitución”, indicó en Pensemos Chile.

Bárbara Sepúlveda (@BSepulvedaHales): "Estamos pasando a una nueva forma de democracia, que hace participar a la ciudadanía, y en ese sentido estamos generando los cambios".

Mientras que Patricio Fernández sostuvo que “estamos en una discusión constituyente atravesando un momento de incertidumbre por las dos fuerzas que están chocando. Si se decide un largo de Gobierno, la convención puede tener la certeza de saber cuándo se puede comenzar a aplicar el nuevo texto”, aseguró.

Los tiempos y aplicación de la nueva Constitución

Otro de los temas importantes que se trataron es respecto a qué Gobierno y que Congreso será la encargada de aplicar la nueva Carta Magna para nuestro país, considerando las elecciones que se vienen en los próximos meses.

Ahí, Hernán Larraín aseguró que “me gustaría que la convención pensara que estamos trabajando para los próximos 40-50 años. En ese sentido es muy importante saber quienes van a ser las personas que aplicarán la nueva Constitución. Estamos buscando una manera institucional para salir de la crisis en la que estamos”, dijo.

En lo mismo, Bárbara Sepúlveda indicó que “lo del sistema político no me adelantaría a decir cuál es el que quedará para el Gobierno, creo que en la caso de la duración tampoco lo pondría en términos de que no importara la votación”, comentó.

“Es de suma relevancia ver quién gobernará en el próximo proceso y cómo estará compuesto el nuevo Congreso, porque ambos serán quienes apliquen la nueva Constitución”, complementó la abogada constitucionalista de la Universidad de Chile en Pensemos Chile.

Últimas reflexiones en Pensemos Chile

Al finalizar la conversación, los tres convencionales dejaron aseveraciones en cuanto al futuro de la Convención: “yo me siento parte del grupo “convencionalistas”, en el sentido de que ojalá entre todos construyamos un texto que represente a la mayoría de la ciudadanía”, dijo Patricio Fernández.

Patricio Fernández (@PatoFdez): "yo me siento parte del grupo "convencionalistas", en el sentido de que entre todos construyamos un texto que represente a la ciudadanía".

Por su parte, Hernán Larraín insistió en que “tiene que haber un acuerdo respecto al régimen político y no creo que sería bueno una división. El presidencialismo ha cumplido un ciclo, hay que buscar un equilibro para una mayor participación ciudadana”, aseguró.

Mientras que Bárbara Sánchez cerró con que “hay que colaborar para generar una mejor percepción de la Convención. Siempre vamos a tener diferencias, pero eso no significa que le digamos a la ciudadanía que no estamos haciendo nada o que estamos derrochando el presupuesto, siendo que ni siquiera nosotros lo manejamos”, cerró la convencional.