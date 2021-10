Presidente Piñera respondió a Fiscalía Nacional: “Tengo confianza en que la justicia confirmará mi total inocencia”

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la investigación penal de oficio que abrirá la Fiscalía Nacional en su contra, en torno a los Pandora Papers y la compraventa de Minera Dominga.

El Mandatario, acompañado de los ministros Jaime Bellolio (Segegob) y Juan José Ossa (Segpres), insistió en que todos los antecedentes ya estuvieron en manos del Ministerio Público, el Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones, en el marco de las indagatorias que se realizaron en 2017.

“Todos ellos determinaron de forma consistente y unánime la inexistencia de delitos y la inocencia de mi persona. En consecuencia, no compartimos la decisión anunciada hoy por la fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que fue conocida y juzgada“, sostuvo Piñera.

Acusaciones “injustas” y “dolorosas”

En esa línea, el Presidente Piñera agregó sobre la investigación de la Fiscalía Nacional que “como Presidente de Chile nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga“.

“Como es de público conocimiento, desde hace más de 12 años, en 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas en que participaba“, reiteró el Mandatario.

Junto con recordar que “es de público conocimiento que junto a mi familia constituimos fideicomisos ciegos, para la administración de los activos financieros, de forma de evitar cualquier conflicto de interés y además cumpliendo con la ley”.

En esa línea, Piñera aseguró que “dados los antecedentes antes mencionados, tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia“.

“Quiero expresar que durante los casi ocho años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos sin escatimar ningún sacrificio, porque sin duda estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas, no sólo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia y para todos los que participamos de este Gobierno”, sostuvo.