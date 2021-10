Periodista de Labot y respuesta de Presidente Piñera por “Pandora Papers”: “Al decir que no hubo conflicto de interés está avalando las cláusulas”

Un escándalo a nivel mundial quedó al descubierto, luego de que una nueva investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación destapara las actividades financieras secretas de más 35 jefes y exjefes de Estado y más de 330 altos cargos y políticos en 330 países, entre ellos, la del Presidente Sebastián Piñera, quien habría realizado una millonaria venta de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas, y que fue denominada “Pandora Papers”.

Sobre este tema se refirió Francisca Skoknic, periodista de Labot y autora del reportaje que involucra a Piñera en este caso, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “la sorpresa y el revuelo que ha causado esta publicación es justamente porque no se sabía“.

“Toda esta información la gente no la conocía, y eso explica el impacto que ha tenido en los últimos días. La cláusula mediante la cual se cerró la venta de Dominga en las Islas Vírgenes Británicas y que condicionaba el pago de la última cuota a que el Gobierno no implementara una zona de Reserva Nacional donde se quiere hacer Dominga, no se conocía y muestra, a mi juicio, graves conflictos de intereses“, agregó la comunicadora.

Respecto a la explicación que entregó el Presidente Sebastián Piñera desde La Moneda tras el reportaje, Francisca Skoknic manifestó que “yo hubiera esperado que el Presidente se pronunciara sobre el hecho en vez de refugiarse en que esto ya se conocía“.

“Yo hubiera esperado que al menos el Presidente dijera ‘yo no sabía’. Al decir que no hubo conflicto de interés está avalando las cláusulas“, aseveró la periodista.

Finalmente, y ante la instrucción del Fiscal Nacional Jorge Abbott sobre investigar los antecedentes en torno a la compraventa de la minera Dominga, la periodista de Labot indicó que “yo no soy abogada, pero esto no tiene cara de tener alguna arista investigable hoy día, esto ya pasó”.