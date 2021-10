Presidente Piñera por su aparición en los Pandora Papers: “La decisión de vender Minera Dominga no me fue consultada ni informada”

“La decisión de vender Minera Dominga no me fue consultada ni informada“, con estas palabras el Presidente Sebastián Piñera se refirió este lunes a su aparición en los denominados Pandora Papers, investigación periodística internacional que indagó los negocios de cientos de personajes públicos en paraísos fiscales.

El Mandatario, que hizo la declaración casi una hora después de lo que estaba previsto, y que estuvo acompañado en todo momento por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, reiteró lo que había declarado anteriormente el propio Ejecutivo, en el sentido de que todos los antecedentes que se dieron a conocer en los Pandora Papers, ya se habían conocido con anterioridad y que la justicia lo sobreseyó de cualquier delito.

“La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga en el año 2010 no me fue consultada ni informada, fue precisamente así para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado un conflicto de interés. Los hechos mencionados en el reportaje no son nuevos, la fiscalía recomendó terminar con la causa por la inexistencia de cualquier delito y por declararse la inocencia de este Presidente de cualquier cargo (…) Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero”.

¿Qué dicen los Pandora Papers?

En la investigación, se asegura que el Mandatario vendió una parte de la Minera Dominga a su mejor amigo Carlos Alberto Délano en un negocio que se realizó en las Islas Vírgenes Británicas, sumando un artículo en la compraventa en el que se explicitaba que para concretar el pago la zona de La Higuera no debía ser declarada bajo protección ambiental.

En tanto, sobre la investigación que fue realizada por 600 periodistas de 150 medios de comunicación en el mundo, agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) el Mandatario señaló que “probablemente el consorcio (de periodistas) que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva. Es verdad que la política está viviendo un clima de mucha descalificación y de poco respeto por la verdad, pero me parece inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública sobre la que ya se pronunciaron los máximos tribunales del país estableciendo la inocencia de este Presidente“.

Finalmente, el Presidente Piñera dijo que la posibilidad de una acusación constitucional en su contra solo se trataría de aprovechamiento político, reiterando su inocencia en el caso, y apuntó que “como Presidente de la República jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés, el hecho de ser Presidente me ha significado perjuicio en lo personal y no beneficios, pero la satisfacción de saber que hemos trabajado en tiempos difíciles por nuestros compatriotas”.