Nuevo Plan Paso a Paso cambia aforos y restricciones: restaurantes y cafés podrán funcionar desde el Paso 1

Este lunes el Ministerio de Salud anunció los cambios que se implementarán en el plan Paso a Paso a partir del 1 de octubre, día donde se termina el Estado de Excepción y con ello el toque de queda y las cuarentenas.

Y frente a esto, el ministro (s) de Economía, Julio Pertuze, presentó los nuevos pasos del Plan, que ahora incluyen el número 5, que es el menos restrictivo y generan cambios en los aforos.

Estos nuevos pasos son:

-Restricción

-Transición

-Preparación

-Apertura Inicial

-Apertura Avanzada.

Así, la autoridad señaló de entrada que “esto no debe implicar un relajo en los cuidados sanitarios”, pero que sí permite mayores libertades a la población.

Y agregó que “el cambio fundamental para el desarrollo de las distintas actividades consiste en el funcionamiento de todas ellas en los distintos pasos del plan, incluido el paso uno de restricción. Asimismo, si la situación sanitaria nos permite avanzar al nuevo paso 5 de Apertura Avanzada se eliminan todas las restricciones para quienes tengan su Pase de Movilidad habilitado”.

Nuevo aforos para todo

En lo que refiere a atención presencial a público, como por ejemplo en museos, comercios, parques de diversiones, el ministro indicó que “no se restringe la atención a público, se ponen aforos restrictivos en el paso 1 y 2, aumentando a partir del paso 3 al paso 5, donde no hay restricciones”.

En tanto, en cafés y restaurantes, también podrán funcionar desde el paso 1, pero sólo en espacios abiertos y con pase de movilidad, con un máximo de dos personas por mesa.

En el paso 2 también se eliminan las restricciones de fines de semana y podrán funcionar tanto en espacios abiertos como cerrados. Mientras, en el Paso 3, 4 y 5, se exigirá Pase de Movilidad habilitado en espacios cerrados, sin número de personas por mesa.

En cuanto a las actividades sin interacción, deportivas o culturales, donde entran por ejemplo cines, teatros y circos, el aforo pasará a ser un porcentaje de la capacidad del lugar.

Estos aforos se reducen a la mitad si una persona no tiene el Pase de Movilidad y si no tiene butacas fijas, se aplica el aforo por metro cuadrado, tal como en el plan actual. Además, en el nuevo Paso 5 no hay restricciones si todos los asistentes cuentan con el pase de movilidad.

Finalmente, en las actividades con interacción y uso intermitente de mascarillas, se mantienen los aforos por metro cuadrado, haciéndolos más exigentes en los pasos 1 y 2 y ampliándolos a partir del Paso 3.

Todos estos cambios de aforo en el nuevo Plan Paso a Paso empezarán a aplicarse desde el próximo 1 de octubre, día en que parten las nuevas medidas.