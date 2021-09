Exministra de Salud Helia Molina advirtió posible peak de contagios tras Fiestas Patrias

Luego que el Ministerio de Salud, tras los resultados del proceso de vacunación y los indicadores positivos en términos de contagios, decidiera bajar las restricciones previo a las celebraciones de Fiestas Patrias, la exministra de Salud, Helia Molina, encendió las alarmas y advirtió que podría venir un peak de contagios a fines de septiembre.

Si bien reconoció el buen momento por el que está pasando Chile en la pandemia, la doctora aseguró que “es para estar optimistas”, la exministra de Salud señala además que “desgraciadamente el covid-19 ha sido una enfermedad producida por un virus que muta, que no sabemos exactamente cómo va a evolucionar“.

“Todos los países hoy están en distintas etapas. Australia ha tenido que nuevamente entrar en cuarentena, lo mismo ha pasado en dos provincias de China, donde se está también cerrando las fronteras de las provincias porque tienen una gran peak de variable Delta”, indicó Helia Molina respecto a la situación de otros países en pandemia.

En relación a las consecuencias que podría tener el periodo de Fiestas Patrias, la exministra de Salud precisó que “nosotros en la situación que estamos y la movilidad que va a haber para el 18, es probable que tengamos un peak a fin de mes, pero no necesariamente eso significa que tengamos que mantener el Estado de Excepción“.

Respecto al periodo de cuarentena, Helia Molina manifestó que “es probable terminar con la cuarentena siempre que se hagan buenas normas para que la gente mantenga las medidas de cuidado, de distancia social, de uso de mascarilla, de evitar aglomeraciones en espacios interiores, creo que podemos tratar de tener controlada esta pandemia”.

Sin embargo, agregó que “todavía hay muchas preguntas sin respuesta y yo quiero decirle a la población que tenemos que seguirnos cuidando, el riesgo no ha terminado, la pandemia no ha terminado y creo que nosotros tenemos un plus que es el alto nivel de vacunación pero no es suficiente para frenar una pandemia”.

Apertura de fronteras

Otras de las modificaciones que permite el mayor traslado de chilenos y extranjeros residentes son las que comenzarán a regir a partir del 1 de octubre, donde podrán salir del país todos los ciudadanos chilenos y extranjeros residentes que cuenten con pase de movilidad, a excepción de niños que no posean este documento.

Frente a esto, desde el rubro del turismo el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Tomás Sahli, señaló que “el turismo es la industria más rezagada en la recuperación económica y aún siendo el rubro más golpeado por la pandemia, todavía vemos poca empatía por parte de las autoridades en implementar medidas para recuperarlo”.

“Creemos que esta medida es un pequeño avance, ya que al menos iguala la realidad para chilenos y residentes en Chile con la de los extranjeros cuando tienen el mismo plan de vacunación“, indicó Sahli respecto a las modificaciones del Plan Fronteras Protegidas.

No obstante, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio arremete nuevamente diciendo que “sostenemos que no contribuye a la recuperación del sector, sobre todo cuando ya estamos entrando en los meses de temporada alta, por lo que esta apertura de fronteras no va a aportar al turismo absolutamente nada”.

Finalmente precisó que “muchos países ya han realizado aperturas sin cuarentenas y creemos que es momento de que Chile lo haga de la misma manera, pidiendo PCR negativo con 72 horas de anticipación y declaraciones juradas”.