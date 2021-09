Agrupaciones de pacientes: “Todos los años se inyecta financiamiento que no se utiliza en su totalidad”

En relación a los tratamientos de alto costo en Chile, y particularmente sobre la ley Ricarte Soto, que es donde algunos pacientes denuncian que los fondos se encuentran congelados para incluir nuevos tratamientos, conversamos en ADN Hoy con el director de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Achap, Gonzalo Tobar.

Respecto a la llegada de los recursos para el financiamiento de tratamientos, Tobar señaló que “hoy la ley Ricarte Soto, por ejemplo, cubre 27 problemas de salud y 34 mil personas beneficiadas“. Agregó posteriormente que “lo que está en cuestionamiento es el crecimiento de la misma ley”.

Complementa a lo anterior además el director de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Achap, que “se prometió desde La Moneda públicamente que con esta ley (Ricarte Soto) se terminaban los bingos y las rifas para financiar tratamientos y que esto iba a ser un fondo que iba a ir creciendo paulatinamente, donde los fondos que se inyectaban iban a ir creciendo para permitir que la entada de nuevos problemas de salud fueran creciendo”.

“Hoy, a 6 años de inicio de la ley (Ricarte Soto), los fondos siguen siendo los mismos, todos los años se inyectan 100 mil millones de pesos reajustados por IPC, lo que permite la entrada de muy pocos problemas de salud nuevos y en este preciso momento en que se debiera estar dictando el quinto decreto, donde estábamos esperando nuevos ingresos de problemas de salud, nos encontramos con la sorpresa que no van a haber nuevos ingresos”, precisa Tobar en virtud del escenario actual.

En relación a qué enfermedades estarían quedando fuera del financiamiento para sus tratamientos, el director de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Achap, indicó que “hoy por ejemplo la Ricarte Soto cubre 27 problemas de salud, entonces hoy existen muchos más problemas de salud no cubiertos como por ejemplo la odeitis, la atrofia muscular espinal, vasculitis, esclerodermia, enfermedades traumatológicas, enfermedades metabólicas, enfermedades de tipo de cánceres”.

A lo anterior agregó que “uno tiene que entender que esta ley (Ricarte Soto) fue hecha para tratamientos de alto costo y que tiene relación con tecnologías más modernas que están saliendo al mercado que no están actualizadas dentro de las canastas GES, que por temas de recursos económicos no van a poder ser incorporadas. Entonces a veces puedes tener una enfermedad que está cubierta por GES pero que de repente la modernización de las tecnologías ha hecho hacer nuevas terapias que no están consideradas en GES“.

Finalmente con respecto al último párrafo precisó que “debes pagar de tu bolsillo y estamos hablando de tratamientos de alto costo, ya no estamos hablando de 100 mil o 150 mil pesos mensuales, estamos hablando de tratamientos que pueden llegar a millones de pesos mensuales”.

Respecto a las prestaciones y tratamientos nuevos, Tobar señaló que “lo que se anunció a través del Ministerio es que el quinto decreto, que es donde esperamos que se ingresaran nuevos tratamientos para nuevas enfermedades, solamente va a incluir nuevos tratamientos para enfermedades ya cubiertas, para que de esa forma el nacional terapéutico crezca y eso haga bajar los costos”.

En virtud de los presupuestos estatales para financiar tratamientos de alto costo, el director de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Achap, precisó que “la ley contempla la inyección de presupuestos anuales de 100 mil millones de pesos, eso está asegurado por ley, entonces habiendo pandemia o no, habiendo recursos apretados, tiene que haber inyección de recursos”.

A lo anterior agregó que “todos los años se inyectan 100 mil millones de pesos y esos 100 mil millones no se ocupan en su totalidad. Entonces hoy, la ley Ricarte Soto, que se maneja a través de un fondo, tiene una disponibilidad de 236 mil millones de pesos que no se están ocupando. Y que la ley indica que si no se ocupa se tiene que invertir en el mercado financiero”.

Finalmente señaló que “el Ministerio (Salud) dice que no hay recursos para generar mayores coberturas en tratamiento de salud por ley Ricarte Soto, pero por otro lado vemos que la billetera propia de la ley Ricarte Soto tiene una disponibilidad presupuestaria de 236 mil millones de pesos”.