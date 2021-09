Efecto Betterfly: El rol de las aseguradoras y el desafío del comercio para aportar a una vida sustentable

En un nuevo capítulo del programa de ADN Efecto Betterfly, los conductores Trinidad Infante y Sebastián Puga, conversaron con el CEO de Digital Insurance de Latam, Hugues Bertin, con quien discutieron sobre el fenómeno de las insuretechs, y con Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace, quien abordó la crisis de contaminación que atravesamos en la actualidad.

Las aseguradoras y la confianza de la gente

Hugues Bertin fue quien acompañó a los conductores desde el inicio del programa, explicando en primera instancia que una insurtech es “una startup de tecnología (…) son emprendedores que están acá con la tecnología para cambiar el ciclo de aseguradoras“.

Bajo el contexto del poco conocimiento que rodean a los seguros, Trinidad consultó sobre las razones por las cuales las personas son reacias a contratarlos. “El seguro es lo que nos permite proteger a cualquier persona o empresa de un riesgo que no puede ocurrir, puede ser seguro de familia, de vida, una empresa que se quema, un incendio, un terremoto y ese es el tema del seguro” comenzó diciendo Hugues.

“Creo que nosotros, tenemos un problema grave. Creo que no llegamos a la gente con un mensaje claro y que le da confianza. Al final, un gran paradigma es el siguiente, ¿qué estamos haciendo en el sector asegurador?, estamos vendiendo confianza” agregó. Junto con lo anterior, el especialista de tecnología hizo hincapié en que la paradoja de los seguros se da en que el rubro viene confianza pero las personas no confían en ellos.

“Lo que te estamos diciendo, es que pagues una prima, y que si te pasa algo en el futuro no te preocupes porque nosotros estamos contigo” dijo.

La forma en la que las aseguradoras pueden optar por promover esta confianza en las personas está definida por la simpleza de lo que se puede ofrecer.

A partir de un ejemplo de una startaup de India, Digit, Hugues explicó que “logramos dar confianza a la gente principalmente dando un producto y condiciones que son simples para entender. Hasta ahora no hay gran cosa pero lo que están haciendo que a mí me parece muy divertido, es que le están preguntando a un chico de 10 años o 12 años, le dan el producto y le dicen ¿qué entiendes?. Y ahí murió altiro porque hay chicos que entienden altiro, y otros no”.

“Entonces si no logramos expresar de forma clara qué estamos vendiendo, y cuáles son las coberturas a niños de 10 y 12 años, creo que va a empezar a ser difícil que vayamos avanzando” indicó.

El rol del comercio en la protección del medio ambiente

Bajo el contexto de una nueva campaña de Greenpeace, la cual tiene por objetivo exigir alternativas que dejen de otorgarle toda la responsabilidad a los consumidores para poder aportar al cuidado del medioambiente, Estefanía González explicó que “hasta los actos más simples y sencillos tienen un impacto en el medio ambiente“.

“La realidad de una persona común y corriente es que cuando vamos a un supermercado o a un negocio, muchas veces no tenemos alternativa, muchas veces queremos comprar, no sé, una bebida o queremos a veces comprar las propias verduras y los comercios no nos dan las alternativas para nosotros efectivamente poder elegir un modo de vida que sea más amigable para el medio ambiente, entonces al final termina siendo un desafío gigantesco” explicó González.

Bajo este contexto Estefanía comentó que es necesario que las compañías que entregan los productos también manifiesten un compromiso con la vida sustentable. “Esta campaña se trata de exigirle a los grandes comercios, porque no se puede a los negocios pequeñitos, sino que a los grandes supermercados que por ejemplo, tengan un pasillo libre de plástico en todas las cadenas a lo largo del país para poder elegir libremente y elegir más sano y elegir más amigable con el medio ambiente” indicó.