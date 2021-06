Efecto Betterfly: bienvenida al invierno, invertir bien el dinero y comida saludable con Connie Achurra

En un nuevo capítulo de Efecto Betterfly, Trinidad Infante y Sebastián Puga hablaron de la llegada del invierno, justo en un día en que los termómetros alcanzaron mínimas bajo cero. También comentaron sobre lo que les gusta hacer en esta época de frío, así como también recordaron las cosas que se hacen en el verano.

En el terreno de las entrevistas, ambos conversaron con Rafael Donoso, fundador de Focus, una aplicación de ahorro e inversión. “Es una plataforma regulada de inversiones, tiene el foco en ayudar a invertir bien y no necesariamente venderte fondos mutuos, sino asociar tus inversiones a objetivos particulares que puedas tener en tu vida, objetivos financieros”, explicó.

Además, el experto señaló que “lo que hacemos es recomendarte la mejor combinación de productos financieros para alcanzar esos objetivos, intentamos recomendar una estrategia que se acomode a tu estómago”. Lo último, en alusión a los riesgos en las finanzas.

Y hablando de riesgos, aunque en el terreno de la ficción, Trinidad habló de un videojuego que se llama Spend Bill Gates Money, que consiste en gastar toda la fortuna del magnate hasta quedar en cero. Por supuesto, cada jugador puede comprar lo que quiera.

La comida saludable como decisión familiar

La segunda invitada de Efecto Betterfly fue la cocinera Connie Achurra, quien ha dedicado años a la comida saludable y relató cómo enfocó la carrera nutricional en incentivar a los papás para mejorar la salud y alimentación de niños y niñas.

“Toda esta llegada de la alimentación saludable fue parte de un proceso de sanación súper personal y me encontré con esa manera de alimentarse que me pareció muy fácil de implementar y que además los beneficios y cambios eran muy notorios“, comentó Achurra.

La también influencer, quien ha editado libros de recetas, señaló que implementar la comida saludable “es difícil, pero creo que la clave y lo fundamental tiene que ver con el ejemplo. Siempre digo que un niño no decide el menú de su casa, no decide las compras. Si el niño se alimenta con nuggets con puré instantáneo es porque sus papás le dan nuggets con puré instantáneo. Significa que esa es la comida que se come en la casa”.

“La manera más lógica de educar a los niños y de crearles buenos hábitos tiene que ver con que la comida que se come en esa casa sea una comida de buena calidad, que la alimentación base de la familia sea en base a frutas, verduras, legumbres, granos integrales, lácteos y lo que cada uno quiere incorporar. Son decisiones familiares y los niños se adaptan a eso“, subrayó.