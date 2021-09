Global Teacher Prize: Profesor de música de jóvenes ciegos y con baja visión está dentro de los 50 mejores del mundo

Durante la mañana de este jueves se conoció la lista de los 50 profesores finalistas del Global Teacher Prize, premio internacional conocido como el “Nobel de la Enseñanza”, y donde un profesor chileno marca presencia buscando ser el ganador.

Su nombre es Cristóbal Rojas, y trabaja con estudiantes ciegos o con baja visión, siendo además el director de la orquesta Sonidos de Luz desde el año 2015.



La orquesta cual está completamente integrada por músicos ciegos o baja visión, todos exalumnos del Colegio Santa Lucía de la Fundación Luz.

El objetivo de esta orquesta, además de difundir música, es trabajar con la inclusión, logrando que sus integrantes desarrollen sus capacidades al máximo y sean personas activas dentro del mundo laboral.



De esta forma, Cristóbal Rojas se transforma en el quinto profesor chileno en quedar seleccionado en la historia del premio internacional dentro de los finalistas.

El premio a los ganadores se entregará finalmente en Francia, en octubre próximo.

We’re thrilled to introduce you to the top 50 finalists of the US $1 million Global Teacher Prize 2021, in partnership with @UNESCO. These teachers have been selected from over 8,000 nominations and applications from 121 countries. #TeachersMatter #GlobalTeacherPrize pic.twitter.com/V4llCUA9fw

— Global Teacher Prize (@TeacherPrize) September 9, 2021