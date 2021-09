Ministro Jobet tras histórica licitación energética: “Son contratos que empiezan a entregar energía a partir de 2026”

En el marco del escenario eléctrico en los hogares en Chile y las licitaciones de clientes reguladas para el año 2026, conversamos en ADN Hoy con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.

Respecto a la licitación que comenzarán a suministrar en energía en 2026, el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet indicó que “son contratos que lograron precios 27% más bajo de lo que se había hecho en la última licitación, precios históricamente bajos. Pero son contratos, y esto es importante decirlo porque en el pasado en algunas licitaciones se transmitió que esto era para mañana, son contratos que empiezan a entregar energía a partir de 2026“.

“La transición energética en Chile es de las más aceleradas y las más exitosas del mundo, lo que pasa es que el sector eléctrico es gigantesco, entonces la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Nosotros en el pasado dependimos mucho de la hidroelectricidad, después mucho de gas y los últimos años mucho del carbón”, señaló el ministro Jobett en relación a las distintas etapas energéticas por la que ha transitado Chile.

Respecto a las energías renovables, el ministro de Energía y Minería señaló que “todavía dependemos mucho de los combustibles fósiles, pero las renovables van a ir reemplazando a esos combustibles fósiles gradualmente“. Agregó además que “(las energías renovables) nos están permitiendo aliviar los presupuestos familiares y limpiar la matriz pero esto va a ser gradual”.

En relación a las proyecciones que se hicieron en virtud de las energías en Chile, Jobet precisó que “nosotros las licitaciones de suministro como la de ayer las venimos haciendo desde el 2006 en Chile, es una política muy antigua. Hubo un momento en que tuvimos precios muy altos por distintas razones y a partir de 2015, 2016, las licitaciones empezaron a mostrar consistentemente precios a la baja”.

“El 2021, a pesar de la pandemia y la crisis económica y del momento difícil, en Chile vamos a desarrollar o terminar de construir la misma capacidad de generación en proyectos solares y eólicos que hemos construido en toda la historia; el primer proyecto eólico fue hecho el 2007. Entre el 2007 y el 2020 se construyó la misma cantidad de proyectos solares y eólicos que vamos a construir solamente el 2021“, indicó el ministro de Energía y Minería.

A lo anterior, agregó además que “igual esas dos energías representan un porcentaje todavía muy chico de la matriz, cerca de un 10%, entonces se va a duplicar, va a llegar a 20%, pero el otro 80% sigue siendo hidroelectricidad, que con la sequía está más exigido, y carbón y gas”.

“El sol y el viento han caído más o menos 80% el costo de producir electricidad con ellas en los últimos 10 años, esto en todas partes del mundo, lo que pasa es que en Chile tiene mejor potencial solar y eólico del mundo“, señaló el ministro Jobet respecto a las energías renovables. Agregó además que “nosotros los clientes regulados, las familias y comercios tenemos precios a través de contratos que tienen precios fijos en dólares”.

Precisó respecto a esto último que “nosotros compramos los combustibles afuera en dólares, entonces cuando el dólar sube, aumenta el costo, pero el mecanismo de estabilización que nosotros diseñamos y aprobamos en el Congreso con amplia mayoría el 2019, protegió a los hogares de esas fluctuaciones del tipo de cambio, pero si el dólar sube y se mantiene en el tiempo, eso sí puede tener efectos en las cuentas de la luz”.

En relación a la inyección de las energías renovables no convencionales en los hogares y así reducir los costos, el ministro de Energía y Minería señaló que “si yo tengo paneles en mi casa y genero durante el día en paneles solares y me sobra energía, eso que me sobra lo inyecto a la red y genero como un crédito y después en la noche, cuando los paneles no generan, retiro de la red y de alguna manera, imputan lo que yo inyecté como un crédito”.