Gobierno denunció que empresas promocionan ofertas de trabajo que incluyen el IFE Laboral como parte del sueldo

Durante la jornada se dio a conocer el caso de una empresa que presentó una oferta de trabajo que incluye el IFE Laboral como parte del sueldo. “Buscamos auxiliares de aseo. $570 mil. Sueldo Empresa $370 mil; bono gobierno aproximado $200 mil”, decía el aviso de la empresa Sacyr.

En la oferta de trabajo presentada por la empresa que se viralizó en redes sociales se habla principalmente del IFE Laboral, indicando incluso que ayudaban a gestionarlo.

Ante la situación, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo emitió una declaración pública donde hacen un llamado a las empresas a “realizar sus ofertas laborales de trabajo de forma responsable y transparente“.

En el texto que emitió la cartera que dirige Patricio Melero se explica la situación del Subsidio al Empleo, aclarando que estos beneficios “no forman parte del salario“.

“Los Subsidios al Empleo en sus líneas Protege, Nuevo Empleo e IFE Laboral son beneficios estatales, no imponibles, que se entregan directamente a los trabajadores (…) sin intervención de los empleadores“, señala el documento.

Además apuntan a que estas ayudas económicas “no sufren -ni deben sufrir- descuentos de ningún tipo”.

Cabe recordar que la semana pasada, el presidente Sebastián Piñera anunció la entrega de este beneficio que consiste en un subsidio para las personas que encontraron trabajo.

Asimismo se explicó que en el casos de las mujeres el monto es igual a un 60% de su sueldo, con tope de $250 mil y para los hombres corresponde un 50% con un límite de $200 mil. El beneficio se entregará en lo que queda de este año 2021.

El llamado de las autoridades es principalmente a las empleadores para regularizar este tema y no ofrecer trabajo de manera irregular incluyendo beneficios del Estado como el IFE laboral dentro del sueldo.

Por otra parte y de manera escueta, Sacyr respondió que “hemos retirado el afiche pues contenía información que no correspondía a la oferta laboral. Lamentamos los inconvenientes causados producto de este error”.

