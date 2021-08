Abogada de pescadores tras aprobación de Proyecto Dominga: “defender el medioambiente no tiene apoyos de nadie en el Estado”

La comisión de evaluación ambiental de Coquimbo aprobó por 11 votos contra 1 el Proyecto Dominga, de la minera Andes Iron, que contempla la construcción de una mina de hierro y cobre en la comuna de La Higuera, además de un puerto.

El proyecto ha generado múltiples reacciones negativas desde diversos sectores de la sociedad, por el impacto ambiental que significa la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.

La abogada Antonia Berríos, de la ONG FIMA, aseguró que lo ocurrido “es una decisión difícil de entender. Estamos en un momento crítico donde defender estos espacios de diversidad sería esencial”.

En conversación con Ciudadano ADN, la abogada también se refirió a la abultada votación del COEVA, donde el único voto en contra fue del delegado presidencial, asegurando que “uno ve que hay una alineación y, probablemente, una instrucción a partir de una idea que hay detrás“. Añadió también que “cualquier gobierno que mire la ciencia tendría que haber optado por una decisión distinta”.

“Es muy frustrante ver que la institucionalidad no está para defender a las personas”, lamentó Berríos, añadiendo que “en Chile, defender el medioambiente no tiene apoyos de nadie del Estado (…) no existe una institución publica que defienda los intereses de las personas en la defensa del medioambiente”.

Sobre los procesos futuros, la abogada que representó a los pescadores de Los Choros explicó que “vamos a utilizar todas las acciones legales y recursos que procedan en contra de la votación”, y añadió que en la Corte Suprema “vamos a defender el rechazo inicial”.

El rechazo al proyecto se fundamenta en la cercanía de Dominga con la Reserva Nacional Pingüino de Hümboldt. Mientras que el apoyo de ciertos sectores se basaba en la posibilidad de generación de empleos.