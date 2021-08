Vicepresidenta de Sochimi: “El 85% de la gente que se hospitaliza de forma grave es porque no está vacunada”

Una baja sostenida en los casos nuevos de covid-19 se han registrado en las últimas semanas en nuestro país, llegando incluso a alcanzar la positividad más baja desde el comienzo de la pandemia.

No obstante, los expertos han reiterado su llamado para no bajar los brazos en temas de protocolos y cuidado sanitario ante la amenaza de la variante Delta, además de seguir insistiendo en la vacunación de la población.

Sobre esta tema se refirió la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), doctora Cecilia Luengo, quien conversó con ADN Hoy, afirmando que “si bien hay un escenario bastante optimista con las cifras, hay que tener en cuenta que tenemos por otro lado circulando la variante Delta“.

En la misma línea, la doctora reveló que el 85% de las personas hospitalizadas de forma grave por covid-19 es porque no se ha vacuna contra la enfermedad. “Ya no hay razones para no vacunarse. La gran población de pacientes que hemos recibido, han sido pacientes que no se han vacunado“, manifestó.

“Si la gente que no se ha vacunado por temor o porque cree que con un 80% de la población vacunada no le va a tocar enfermarse, por favor que no caiga en ese error. El 85% de la gente que se hospitaliza de forma grave es porque no está vacunada“, sostuvo la vicepresidenta de Sochimi.

Finalmente, Cecilia Luengo detalló que las personas con comorbilidades entre 35 y 45 años siguen ingresando a los recintos de salud por covid-19.

“Si bien tenemos un número mucho menor de casos nuevos de pacientes covid, los que llegan mantienen ese perfil con comorbilidades, siendo la comorbilidad presente más importante la obesidad y la obesidad mórbida, y un perfil etario disminuido en pacientes que tienen en su mayoría entre 35 y 45 años“, cerró la doctora.