Exministro Rodrigo Peñailillo: “Nunca golpeé la puerta de SQM, como lo hicieron muchos políticos en Chile”

En entrevista con La Prueba de ADN, el exministro del Interior Rodrigo Peñailillo hizo sus descargos luego que la Fiscalía Regional de Valparaíso, encabezada por la persecutora Claudia Perivancich, decidiera no perseverar en la investigación en su contra, en el marco del denominado caso SQM, sobre financiamiento irregular de la política.

A esto se sumaron las críticas desde el PPD, ante una eventual candidatura del exsecretario de Estado como independiente por el partido, para un escaño en el Senado.

“Tuve mi primera reunión de mesa y casi el consenso general fue que el PPD ni hoy, ni mañana ni nunca más, se puede permitir tener candidatos que estén involucrados en delitos de financiamiento ilegal de la política y tampoco permitir que como partido estemos involucrados en casos que no estén a la altura de la ética de estos tiempos”, señaló la nueva presidenta del PPD, Natalia Piergentili, en conversación con Radio Concierto.

“Jamás le pedí plata a SQM”

En La Prueba de ADN, Peñailillo indicó, respecto de la decisión del Ministerio Público en el caso SQM, que “lo más importante de todo es que, primero, fue una decisión de la Fiscalía de hace muchos meses. Esto fue aproximadamente los primeros días de abril, esto no es nada nuevo”.

Consultado sobre si hubo fines electorales con el retraso de la difusión de esta determinación, el exministro afirmó que “no me cabe ninguna duda que hay intereses políticos y de destruir mi imagen y de generar ante la opinión pública una cosa que yo ya he dicho desde las primeras entrevistas que he dado ahora que llegué a Chile”.

“Primero, si hay algo muy claro, que siempre lo he tenido presente en mi vida, es que yo jamás le pedí plata a SQM ni por fines personales ni por fines políticos. Jamás trabajé para esa empresa”, recalcó.

Acerca de las boletas involucradas que figuraban a su nombre y formaron parte de las indagatorias, Peñailillo aseguró que “son trabajos profesionales en otra empresa y por lo tanto insinuar de que yo haya tenido un vínculo con Soquimich, es absolutamente falso y obviamente calumnioso“.

“Son seis años de investigación, en la cual yo siempre colaboré, siempre participé, obviamente siempre fui a todas las declaraciones, dos o tres que se me hicieron, siempre presté la colaboración. Nunca yo pedí un sobreseimiento ni nada por el estilo, dejé obviamente que la justicia hiciera su trabajo en tantos años y ellos mismos, por decisión propia, fue de tantos años, decidieron no perseverar y eso fue hace unos meses”, repasó.

“Renuncié al PPD mucho antes de llegar a Chile”

En medio del diálogo, hubo un salto desde el caso SQM a su futuro político, en el cual Peñailillo subrayó que es un independiente.

Acerca de las críticas del PPD, sostuvo que “no sé el despelote que hay y no me puedo hacer cargo de ese despelote. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente: yo renuncié al PPD mucho antes de llegar a Chile. Segundo, yo no me he inscrito en ninguna instancia del PPD como candidato o precandidato al Parlamento”.

Además, Peñailillo expresó que “cualquier decisión sobre la senaturía, como lo he dicho, lo dije en Concepción, donde me reuní con mis profesores del liceo y con tanta gente amiga, toda la decisión que yo tome sobre el Parlamento la voy a tomar en mi región y con la gente de allá, con la gente que he estimo, quiero y por la que he trabajado tantos años“.

En esa línea, insistió en que “de lo que pase con el PPD, no puedo hacerme cargo, yo renuncié al PPD hace mucho tiempo y además no me he inscrito en ninguna instancia formal de candidatura. Hubo personas del PPD que me ofrecieron la posibilidad de ir por el PPD, pero uno como independiente tiene la alternativa de ir en distintos cupos o por distintos partidos”.

Acusaciones “falsas e infundadas”

De vuelta al caso SQM, Peñailillo habló sobre cómo vivió el proceso tras regresar de Estados Unidos: “Con la tranquilidad con la cual miro a mis hijos, con la que estuve con profesores en Coronel, de que yo jamás crucé la línea en dos situaciones que se comentan en Twitter”.

“Lo primero es que nunca fui a pedirle plata a Soquimich, nunca golpeé la puerta de Soquimich, como lo hicieron muchos políticos en Chile. Y si alguien dice eso, que lo demuestre, que lo pruebe o vaya donde quiera. Y menos trabajé para SQM, como muchos insinúan”, recalcó.

Y aseveró también que “en segundo lugar, quiero ser bien claro contra otras acusaciones absolutamente falsas e infundadas: que Rodrigo Peñailillo presionó para que las investigaciones no se hicieran, que Rodrigo Peñailillo evitó que las investigaciones se hicieran“.

“Si tú ves las declaraciones mías de la época, fui el primero en defender la independencia de las instituciones y en mi calidad de ministro del Interior, el 15 de diciembre de 2014, con el equipo político que yo coordinaba, fue el equipo político que presentó el proyecto de ley para terminar con todo financiamiento reservado de cualquier empresa”, añadió.

Respecto del testimonio que entregó Michel Jorratt, exdirector del SII, Peñailillo indicó que “no veo que mintió, lo que veo es que dice al final que había presiones al interior, pero al mismo tiempo dice que no me conoce, que nunca ha estado conmigo, que nunca hemos hablado por teléfono, que nunca nos hemos visto“.

“Me sometí a todos los procedimientos que corresponden al Estado de Derecho, me sometí a todo sin ningún problema, con esa tranquilidad y con esa firmeza que puedo decir que puedo enfrentar cualquier desafío de esa envergadura. Más que debilitarme esas acusaciones o tuits, me da mayor fortaleza justamente para todo lo contrario, para enfrentar estas cosas como corresponde y estar en el servicio público, como lo he hecho tantas veces en mi vida“, aseguró Rodrigo Peñailillo sobre el caso SQM.

Finalmente, fue consultado sobre a quién apoyará en la consulta ciudadana de la Convención Constitucional el próximo 21 de agosto: “Con todo respeto a Carlos Maldonado, de quien tengo la mejor impresión en su calidad de exministro, me gustaría votar por una mujer, porque creo que Chile en ese sentido ha avanzado muy poco“.