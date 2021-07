Alza en las bencinas: Hacienda evaluará modificaciones al MEPCO para facilitar baja en el precio de los combustibles

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció durante esta jornada que evaluará las modificaciones al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO) para facilitar futuras bajas a los combustibles, que ya llevan 34 semanas al alza.

Las palabras del secretario de Estado se dieron en el contexto de la discusión en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados en torno al proyecto que rebaja el 50% del impuesto específico al combustible, que ya fue despachado a la Sala.

Cerda sostuvo durante el diálogo que “el proyecto efectivamente está reduciendo recaudación y en este año en particular es más complicada aún su reducción, porque parte importante de ella se está ocupando para financiar las ayudas sociales”.

En esa línea, sostuvo que “desde ese punto de vista esto efectivamente puede generar un perjuicio para las arcas fiscales, sobre todo porque es una reducción que baja el impuesto y se mantiene bajo por mucho tiempo y eso tiene un impacto importante dentro de las arcas fiscales”.

Sobre una posible solución para frenar el alza en los combustibles, el titular de Hacienda afirmó que “nosotros como Ejecutivo estamos mirando algunos otros mecanismos que nos permitan de alguna forma ir compensando a las personas y parte de eso podría ser incluso tener algo que ver con los parámetros del MEPCO“.

Agregó que “estamos estudiando si esos parámetros se pueden eventualmente modificar por decreto del Ministerio de Hacienda, que permitan tener alguna reducción, pero que no sea que no sea permanente, sino que sea una reducción más transitoria y que permita tener un alivio en el corto plazo pero que se vaya también extinguiendo y es importante que se vaya extinguiendo porque eso permite que no tengamos un impacto tan significativo sobre la recaudación fiscal”.

Finalmente, indicó que “estamos viendo que en los últimos días hemos visto una moderación de los precios los combustibles internacionales, lo que tiende a decirnos que en el futuro seguramente deberíamos tener alguna moderación en los combustibles dentro de nuestro país. Entonces, si podemos hacer algún movimiento temporal a través del MEPCO, es algo que estamos estudiando para ver si es posible hacerlo”.