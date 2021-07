Pensemos Chile: Analizamos si las elecciones presidenciales influirán o no en la Convención Constitucional

Este lunes se emitió el decimoctavo capítulo del programa de ADN Pensemos Chile, un espacio de conversación ciudadana y debate sobre el Chile que queremos.

Bajo la conducción de Claudia Álamo y Mauricio Hofmann, conversamos y evaluamos la posible influencias que podrían tener las elecciones presidenciales en el trabajo de la Convención Constitucional, a pocos meses de elegir al nuevo presidente de Chile.

Para ello, en este capítulo de Pensemos Chile conversamos con Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional, y además analizamos el panorama político y de la Convención junto a José Ignacio Núñez, Abogado constitucional e investigador del Observatorio Nueva Constitución, y con José Francisco García, Abogado de la PUC y doctor en Derecho de la Universidad de Chicago.

🎙 #ADNPensemosChile | Elisa Loncón (@ElisaLoncon), presidenta de la Convención Constitucional: "Siempre en estos procesos tendremos gente que no esté de acuerdo, siempre van a estar las diferencias, lo importante es mediar" 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/gi3qglZ8Lp pic.twitter.com/9nYZExIowE — Radio ADN (@adnradiochile) July 26, 2021

El funcionamiento de la Convención

En el inicio de la conversación, Elisa Loncón comentó cómo ha sido el proceso de instalación de la Convención encargada de escribir la nueva Carta Magna para Chile: “la mirada que tenemos del proceso es que nos instalamos con el retorno del ciclo“, sostuvo.

“Todo se está acomodando para que esto brote, para que esto florezca. Hemos instalado el sistema de elección, para tomar la palabra, instalamos el protocolo Covid, y hemos puesto en marcha las comisiones. Hemos trabajado intensamente en la instalación de la Convención, no hemos descansado”, complementó Loncón.

Las tensiones entre los constituyentes

En lo mismo, Elisa Loncón tuvo palabras para las críticas que ha recibido la mesa que ella preside: “Nosotros como mesa no hemos obstruido la participación de nadie, hemos hecho planteamiento inclusivo de todos los sectores políticos. Nuestro discurso es de pluralidad, de participación, de conversación, es una deliberación democrática, pero siempre en estos procesos tendremos personas que no estén muy de acuerdo“, dijo.

“Acá se ha querido instalar que no hay avances, que hay conflicto. Siempre estarán las diferencias, pero lo importante es mediar para que esas diferencias no detengan el proceso y de qué manera esas diferencias van a ayudar a enriquecer esas diferencias. No es bueno que se instale esta situación de que no hay trabajo”, agregó la presidenta de la Convenció Constitucional, Elisa Loncón.

Elisa Loncón y la legitimidad del proceso

Elisa Loncón abordó además los dardos de varios sectores políticos que acusan una falta de legitimidad en la mesa que ella dirige: “este trabajo de la Convención es un trabajo legítimo, instalado a partir de lo que fue la movilización de todas las regiones, de todos los sectores políticos. No se puede decir que no hay legitimidad cuando estamos abordando los temas que son importantes para todos los sectores”, esgrimió en Pensemos Chile .

“En este contexto si falta una buena comunicación de alto estándar. Hay una actitud de algunos constituyentes que están muy en función de las redes sociales. En eso tenemos que hacer un cuidado de la Convención, de lado y de lado”, concluyó Elisa Loncón.

El análisis del trabajo de la Convención Constitucional en Pensemos Chile

🎙 #ADNPensemosChile | Conversamos con José Ignacio Núñez, Abogado constitucional e investigador del Observatorio Nueva Constitución, y con José Francisco García, Abogado de la PUC y doctor en Derecho de la Universidad de Chicago. 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/gi3qglZ8Lp pic.twitter.com/SHPRW4ZDNX — Radio ADN (@adnradiochile) July 26, 2021

Respecto a las palabras y declaraciones de Elisa Loncón, en la mesa de participación del programa estuvieron José Ignacio Núñez, abogado constitucional e investigador del Observatorio Nueva Constitución, y José Francisco García, Abogado de la PUC y doctor en Derecho de la Universidad de Chicago.

En ello, José Ignacio Núñez comentó lo que ha sido el trabajo de las primeras tres semanas de la Convención: “hay que tener paciencia, no existe la formula mágica par decir cuánto es el tiempo adecuado para el funcionamiento de la Convención, ni cuál es el tiempo adecuado para desarrollar cada una de las tareas que tienen que desarrollar”, esgrimió.

Por si parte, José Francisco García aseveró que: “todos hemos observado de manera clara los avances que se han realizado en tres semanas, es cierto que estos avances se van a producir sobre la base de estas tensiones que hemos visto. Los procesos constituyentes usualmente se discuten en momentos álgidos de tensiones”, aseguró el abogado.

La influencia de las elecciones presidenciales

Otro de los temas tocados en la conversación, fue cómo influirá el proceso presidencial para encontrar al sucesor de Sebastián Piñera en la Convención: “no da lo mismo quien resulte electo presidente o presidenta, y hay que preguntarse cuál es su posición frente a este proceso a los candidatos parlamentarios y a los candidatos a la presidencia de la República”, dijo José Ignacio Núñez.

🎙 #ADNPensemosChile | José Ignacio Núñez: "El nuevo presidente que asume el próximo año tendrá que lidiar con la parte final de la Convención, tendrá mayores responsabilidades" 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/gi3qglZ8Lp pic.twitter.com/KMOKwkUzry — Radio ADN (@adnradiochile) July 26, 2021

En la misma línea, José Francisco García aseveró que: “hay varias complejidades sobre el diseño constitucional (…) La Convención si tiene que decir mucho sobre las nuevas autoridades. Hay una tensión institucional, por eso será importante la prudencia y la sensatez sobre las nuevas reglas que se pondrán”, sostuvo el abogado.

“Si el nuevo presidente asume funciones en marzo del próximo año, le va a tocar lidiar con la etapa final de la redacción de la nueva Constitución, que seguramente será el espacio donde seguramente va a existir un mayor requerimiento de los recursos”, complementó Núñez.

El avance en los trabajos de la mesa

“Estamos en un proceso constituyente que es bien distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Es un proceso regulado por una anterior constitución que pone un plazo, que pone ciertos elementos y que entrega a la Convención un grado importante de autonomía”, aseveró José Ignacio Núñez.

🎙 #ADNPensemosChile | José Francisco García: "Soy optimista de que la Unidad Constituyente podrá sacar las primarias, como mecanismo debería resultar" 👉 Síguelo por ADN y https://t.co/gi3qglZ8Lp pic.twitter.com/2eF8DH7SlV — Radio ADN (@adnradiochile) July 26, 2021

Por su parte, José Francisco García agregó que: “el balance es más positivo que negativo, pero lo más importante es que hay sectores que han intentado poner su agenda a la Convención. Ha surgido una tercera posición que están buscando diálogos, buscando el fondo de la conversación“, sostuvo el abogado.

“Lo que no queremos es aplicar la lógica de la mayoría electoral y en el fondo hay que apelar a las ideas inclusivas, participativas, pluralistas y por ejemplo en decisiones como abrir la mesa a todos los sectores para tomar decisiones adecuadas”, cerró García.