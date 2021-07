Infectólogo Miguel O’Ryan y tercera dosis de vacuna contra el covid-19: “Aquí lo clave es avanzar con las dos dosis”

En el Ciudadano ADN conversamos con Miguel O’Ryan, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, acerca de una posible implementación de la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19.

Respecto a esta situación, el infectólogo señaló que “aquí lo clave es avanzar lo más que podamos con las dos dosis en la población, fundamentalmente en los adultos, que son los grupos con mayor riesgo de transmisión”.

“Si a eso será necesario una tercera dosis porque se demuestra que vale la pena hacerlo, bien puede que sea”, explicó O’Ryan, quien además mencionó que ante el posible escenario de implementar nuevamente la vacuna a aquellas personas que están al día con el plan actual, no debería “significar una competencia con la compresión del esquema primario de nuestra población, que es por lejos lo más importante”.

A lo anterior, el experto añadió que hay dos estrategias para seguir avanzando en el desarrollo de la pandemia: aplicar la tercera dosis de vacuna o comenzar con la inoculación de poblaciones más pequeñas.

“No hay evidencia a la fecha que ninguna de las dos medidas deban implementarse aún”, explicó.

¿Qué viene después del coronavirus?

Por otra parte, el entrevistado fue consultado respecto a qué escenario nos podría deparar el futuro una vez que la humanidad haya logrado vencer la pandemia ocasionada por el coronavirus.

“Las nuevas pandemias ocurrirán por virus nuevos, no por este coronavirus, que si bien posee variantes, no producirá una nueva pandemia, porque la inmunidad no se pierde completamente”, comenzó diciendo O’Ryan.

A lo anterior, el infectólogo agregó que “la nueva pandemia aparentemente va a ocurrir cuando surja un nuevo virus completamente diferente, probablemente a raíz de esta interrelación humana-animal en alguno de los confines del mundo”.

“Ese virus entonces empezará a llegar lentamente en algunos grupos humanos, empezará a producir enfermedades graves y empezará a transmitirse. Espero que podamos contenerlo con todo lo que hemos aprendido con el SARS-CoV 1 y el SARS-CoV 2″, cerró.