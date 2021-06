Constituyentes de pueblos indígenas exigieron la renuncia del secretario ejecutivo de la Convención

Constituyentes de los pueblos originarios exigieron la renuncia del secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, Francisco Encina, quien fue designado en el cargo por el Gobierno

A Encina lo acusan de una eventual falta de voluntad en el cumplimiento de compromisos que se habrían adquirido en reuniones previas. Estas van en algunos requerimientos relativos a las tradiciones ancestrales, y también a la disposición de intérpretes de su lengua.

En un documento firmado por constituyentes del pueblo Mapuche, Aymara y Chango, aseguraron que de no cumplir con este requisito se “pone en riesgo la asistencia y participación de las primeras naciones en la ceremonia de instalación”.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Las y los Convencionales Constituyentes pertenecientes a las primeras naciones, queremos denunciar los siguientes hechos pic.twitter.com/TQgLmtxRXX — Adolfo Millabur Ñancuil (@MillaburAdolfo) June 27, 2021

Manuela Royo, miembro de la vocería de los pueblos y constituyente electa de Apruebo Dignidad por el distrito 23, aseguró que es momento de que el Gobierno de señales en esta materia. “Hay que darle un trato especial, toda vez que tienen características diversas, filosofías y cosmovisiones distintas, las cuales deben ser respetadas. Hoy día el Gobierno debe dar señales ya que está poniendo en crisis este diálogo constructivo que se requiere“, señaló.

Asimismo, Ericka Portilla, constituyente por el Distrito 4 de Apruebo Dignidad, sostuvo que “si el secretario ejecutivo no tiene la capacidad, la empatía, la comprensión del proceso histórico que estamos viviendo y las deudas que existen con los pueblo originarios, no está capacitado. Pierde legitimidad su carácter de interlocutor“.

Presupuesto de la Convención Constitucional

Otro de los tópicos en discusión en la previa al inicio de la Convención Constituyente es el presupuesto de esta, donde algunos aseguran que no es suficiente.

Patricia Politzer, periodista y constituyente electa en el Distrito 10, señaló que un aumento en el presupuesto ayudará a llevar un proceso eficiente de participación ciudadana. “Hay bastante consenso en que el presupuesto destinado a la Convención Constituyente no es suficiente, especialmente para llevar a cabo un eficiente proceso de participación ciudadana, que es indispensable para la legitimidad de la nueva Constitución”, manifestó.

En contraparte, Martín Arrau, constituyente del Distrito 19 por Vamos por Chile (UDI), llamó a no repetir las malas prácticas en gastos y pidió austeridad y creatividad a los demás constituyentes.

“Yo creo que no tiene ninguna justificación, recordemos que a cada constituyente, entre sueldo y asignaciones, le cuestan cuatro millones de pesos al mes de los impuestos de todos los chilenos, chilenos que en promedio ganan mucho menos que eso. No sé cómo alguien está pidiendo más. Yo les pediría a los constituyentes ser creativos, austeros, y que no copiemos las malas prácticas y gastos excesivos que a veces vemos en el parlamento“, sentenció.

Recordemos que para el próximo 4 de julio está programado el puntapié inicial de la Convención Constituyentes, la cual fue anunciada por el Presidente Sebastián Piñera.