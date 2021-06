Variante Delta del coronavirus se transmitiría en menos de 10 segundos: Uso de la mascarilla es fundamental para evitarlo

Preocupación internacional ha causado la aparición de la variante Delta del coronavirus, luego que expertos dieran a conocer que la mutación es más contagiosa y que solo 10 segundos bastarían para transmitirse entre personas.

Según Jeannette Young, directora de Salud del Estado de Queensland, en Nueva Zelanda, la variación del covid-19 que surgió en India ha generado preocupación, debido a la rápida forma que tienen los seres humanos en contagiarse con ella.

“Si recuerdan, al comienzo de la pandemia hablé de que unos 15 minutos de contacto cercando eran una preocupación. Ahora, parece que son cinco a diez segundos”, dijo la autoridad neozelandesa.

Primer caso en Chile

El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó en medio de su intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados de este jueves el primer caso de variante Delta del coronavirus en Chile, luego del arribo de una mujer desde Estados Unidos el pasado 4 de junio.

“Les quiero anunciar que oficialmente hemos confirmado la presencia de una paciente con variante Delta proveniente de Estados Unidos”, sostuvo. Posteriormente, el ministerio entregó detalles sobre el caso en el reporte de la pandemia de dicha jornada, revelando que la persona había sido testeada en dos oportunidades y donde ambos resultados fueron negativos.

Sin embargo, luego de una supervisión en su casa por parte de la Seremi de Salud del Maule, fue que se confirmó, a través de un nuevo análisis por parte del Instituto de Salud Pública, que la mujer estaba contagiada con la mutación del coronavirus.

Características de la variante Delta

Jeanette Vega, consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y exsubsecretaria de Salud Pública, señaló en radio Futuro que “esta variante es más transmisible que las previas y está mejor adaptada a las células humanas, entonces, las personas que se infectan tiene mayor cantidad de virus”.

“Entre las personas no vacunadas o la mitad de las personas vacunadas con Sinovac puede contagiarse, porque Sinovac previene la muerte, pero no el contagio. Lo que está en juego es que apostar sólo por la vacuna no es suficiente para eliminar el virus”, añadió.

Jeanette Vega: “La mascarilla evita todo”

Bajo ese punto, la especialista sostuvo que “hay que disminuir la movilidad y tomar las otras medidas, aunque nos duelan. Evitar abrir las ciudades a actividades de alto riesgo lo más posible”.

“Quizá abrir actividades al aire libre, pero lo malls o gimnasios es muy riesgoso. En vez de ir bajando la circulación del virus, lo que hacemos es que se mantengan las condiciones para que el virus siga circulando. La mascarilla evita todo, es exactamente igual de efectivo para Delta que para otras variantes. La distancia sigue siendo efectiva. Y es bajo riesgo estar en espacios abiertos y la ventilación en espacios cerrados es muy importante”, agregó.

Al respecto, esta mañana la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que la mascarilla adecuada para las personas es la “quirúrgica, o de tres pliegues“.

“Por lo tanto, hacemos un llamado no solamente a seguir cuidándonos, a usar mascarillas, sino que recomendamos usar mascarillas que sean más seguras para disminuir estas nuevas variantes que sabemos hoy día que son más contagiosas”.

Nueva definición de contacto estrecho

Por su parte, la autoridad sanitaria dio a conocer que el Departamento de Epidemiología hizo más estricta la definición de contacto estrecho en Chile.

“Esta variante, por los antecedentes internacionales que tenemos, es una variante nueva. Sí se sabe, por lo que han dicho los distintos países, la Organización Mundial de la Salud, que es una variante más contagiosa, que es más contagiante”, sostuvo.

“Es por eso que, con respecto a los contactos estrechos, se ha definido por parte del Departamento de Epidemiología que la definición de contacto estrecho que tenemos hoy, que es que una persona tiene que estar 15 minutos sin mascarilla, en contacto directo, ahora es mucho más rigurosa”, agregó.

De este modo, explicó la subsecretaria, “si la persona ha estado en contacto con la persona con o sin mascarilla, esa persona se va a definir como contacto estrecho. Por lo tanto, es una persona que ha tenido contacto independientemente si está o no con mascarilla”.