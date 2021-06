Cuarentena: Psicóloga clínica entregó consejos para que tu vivienda contribuya a tu salud mental

La psicóloga clínica y broker inmobiliario de la agencia inmobiliaria Re/Max, Sofía Mann, entregó consejos para hacer que tu vivienda contribuya a tu salud física y mental, en medio del confinamiento por las cuarentenas a causa del covid-19.

En conversación con ADN Hoy, la especialista comenzó destacando: “Se ha puesto difícil convivir en espacios reducidos, en que tenemos mucho menos contacto con la naturaleza. Ese espacio íntimo, privado, ha dejado prácticamente de existir y vivimos constreñidos en relaciones en que se vuelven bien enmarañadas, todos intervienen en la vida privada”.

Sin embargo, indicó que “podemos hacer unos cambios, y en este momento más que nunca es quizás importante invertir un poco más, hacer un esfuerzo para que la vivienda sea ese espacio en que compartamos, pero en que también podamos estudiar y trabajar con un poquito más de privacidad, incluso llegar a hacer un poco de actividad física dentro de la casa, para las personas que prefieren no tener que salir”.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos invita a que hagamos cambios porque efectivamente entre el 5 y 20% de los problemas de salud mental se deben ahora a esta situación de confinamiento“, afirmó la experta.

Consejos de la psicóloga clínica

Debido a esto, Sofía Mann entregó una serie de consejos para que la vivienda, este espacio híbrido donde se debe habitar, trabajar, estudiar, contribuya a la salud física y mental.

“Empezar a usar los espacios de esta manera más multifuncional y quizás dando horarios. Por ejemplo, los niños cuando tienen que estar conectados para hacer sus actividades escolares online, puede ser perfectamente la mesa del comedor, pero después guardemos, tengamos un cajoncito, tal vez un espacio en el clóset y sacamos la escuela”, precisó la psicóloga clínica.

“Cosas pocas como preocuparnos de ventilar bien, podemos respirar un aire más puro, más sano, más refrescado, nos ayuda también a mejorar el estado de ánimo”, señaló la también broker inmobiliaria.

“Permitir los pequeños espacios de privacidad, en que tal vez podamos también gozar del silencio. Para eso no necesito hacer un gasto, ni cambiar la casa, si es que no puedo hacerlo, pero me permite estar otra vez en contacto conmigo mismo y calmar la mente, bajar el estrés”, dijo la especialista.

Iluminación y plantas

De igual forma, apuntó que “hay pequeñas cosas que podemos hacer como cuidar la iluminación, las plantas del exterior o interior, poner una plantita en la terraza en el balcón. Si tenemos la posibilidad de cerrar un balcón o terraza, ya podemos estudiar o trabajar sintiendo que estamos más al aire libre. No se necesita tanto recurso”.

“Quien pueda hacerlo, que busque una nueva vivienda en que no haya tanto ruido ambiente, que tenga más espacio, pero si es que no, con un poco de buena voluntad podemos adaptar el espacio que tenemos“, aseguró Sofía Mann.

Limpieza y orden

Y agregó: “Es cosa que podamos organizarnos o realizarnos tiempos de permanencia en diversidad de espacios de los pocos metrajes que haya, y también mantener el cuidado del detalle como la limpieza y el orden. Si la vivienda está deteriorada, quizás con un tarrito de pintura volver a embellecer un poco”.

“En los horarios en que ocupamos ciertos lugares, como por ejemplo para trabajar o estudiar, después transformarlos“, dijo la psicóloga clínica.

Asimismo, para las personas con conexión a Internet, “reunirnos con otros significativos (amigos, parientes) y hacer pequeñas celebraciones de cumpleaños o compartir incluso un almuerzo a través de la pantalla, incluso del celular. Eso nos conecta, se transforma y abre este espacio”, mencionó Sofía Mann.

Finalmente, la especialista sostuvo que se puede “intentar salir en la franja horaria” y aprovecharla, pero “con todos los resguardos que podamos tomar”.