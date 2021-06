Diputado Miguel Crispi y seguro covid-19: “Se tomó esta medida porque el Gobierno no ha querido generar la cobertura total en Fonasa”

En el Ciudadano ADN hay un tema que nos preocupa entender y saber todos los detalles posibles. Nos referimos al seguro covid-19, y es por eso que conversamos con el presidente de la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Crispi, quien comentó los detalles de la Ley 21.342.

“Es una medida que nació del Senado y tiene cuatro puntos. Garantiza un protocolo de seguridad sanitaria, pues no todas las empresas tienen protocolos relacionados con el covid. Por ejemplo ayer estuve en Puente Alto con una familia de una persona que falleció debido a que la empresa en que trabajaba no contaba con medidas de seguridad. Es un seguro que obliga al empleador a contratar un seguro para evitar el covid, lo que claramente debería estar solucionado por otro camino como Fonasa, pues en los grupos A y B hay cobertura total. Sin embargo no es así en los grupos C y D. Se tomó esta medida porque el gobierno no ha querido generar la cobertura total en Fonasa”, partió diciendo el diputado Miguel Crispi respecto al seguro covid-19.

Los conductores del Ciudadano ADN le consultaron al presidente de la comisión de salud acerca de si el seguro covid-19 brinda alguna garantía para el proceso de rehabilitación, a lo que el diputado aseguró que la medida está más enfocada en las urgencias.

“Yo creo que no va a cubrir las secuelas porque aún no se sabe hasta dónde llegarán, pues puede que los efectos duren por años. Esto tiene que ver con la hospitalización, hasta que la persona sea dada de alta”, señaló Miguel Crispi respecto al seguro covid-19.

Finalmente el diputado se refirió a las diversas críticas que han surgido a partir de esta medida, las cuales aseguró comprender.

“Estoy de acuerdo con las críticas. Cuando hablamos de seguridad social, es el Estado el que debería ser garante. Es una ley que garantiza que tu empleador debe contratar un seguro y si él no lo hace, tú lo puedes denunciar. Sin embargo, pone al trabajador en la posición de ser el responsable de que se le garantice el derecho. No es un proyecto ideal dado que el gobierno no quiso. A las aseguradoras se les aparece un nuevo nicho y eso me parece que es uno de los problemas que tenemos”, aseguró.