Incendio afectó a cafetería en inmediaciones del Hospital Barros Luco: local resultó con daños importantes

Un incendio se registró este domingo de elecciones en una cafetería del Hospital Barros Luco Trudeau, al interior del terreno del recinto médico, en la comuna de San Miguel.

Las llamas afectaron un local de comida, negocio familiar, que se encuentran en las inmediaciones del recinto médico, pero no en el interior mismo del hospital.

En conversación con ADN, el dueño de la cafetería afectada, Raúl Sarmiento, detalló que las llamas comenzaron producto que “se incendió un aceite” que estaba en una freidora.

Además, indicó que “no había ningún cliente. Estaban estos niños que son de situación calle que me estaban acompañando, pero estaba solo, no tenía clientela todavía”.

El siniestro provocó daños importantes en el local, y el hombre señaló que no sabe cómo se pondrá de pie tras lo ocurrido. En tanto, ya se está generando una red de solidaridad con el trabajador.

Cabe destacar que el incendio alertó las alarmas de Bomberos, ya que se podría generar algún tipo de evacuación del Hospital Barros Luco, la que no fue necesaria, y la emergencia pudo ser controlada sin el reporte de ninguna persona herida.