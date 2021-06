“Traicionó a los cristianos”: diputados evangélicos criticaron anuncio del Presidente sobre matrimonio igualitario

En el marco de la Cuenta Pública 2021, el Presidente Sebastián Piñera anunció este martes que pondrá urgencia al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario en Chile.

De este modo, todas las uniones tendrán este concepto, sin distinción por orientación sexual, modificando el Código Civil que consigna el matrimonio como el enlace entre un hombre y una mujer.

“Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país. Por estas razones, anunciamos que pondremos urgencia al proyecto de ley que lleva años en el Congreso y que establece el matrimonio igualitario entre todos nuestros compatriotas”, sostuvo el Mandatario.

La denominada “bancada evangélica” reaccionó con duras críticas hacia la figura del Mandatario, contrarios a una legislación a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como dicta su fe.

“Me alegro de no estar presencial en la cuenta pública de Piñera, me habría retirado del salón, ya que traicionó a los cristianos que votamos por él“, señaló el diputado RN Leonidas Romero.

En tanto, la diputada Francesca Muñoz, del mismo partido, afirmó que “Los cristianos no vamos a tranzar. Chile no está pidiendo matrimonio igualitario, es un grave error. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los chilenos se aburrieron de los abusos de los grandes poderes económicos. Por favor prioricemos a la gente que tanto lo necesita”.

Sin embargo, el más severo en sus dichos fue el senador UDI Iván Moreira, también de fe evangélica. “El gran anuncio del Presidente @sebastianpinera, el patrocinio a Ley Matrimonio Homosexual y anunciar la agenda de la izquierda. Esta es la política del sálvese quien pueda empezando por La Moneda. Me quedo con el matrimonio entre un hombre y una mujer construyendo familia”, subrayó el parlamentario.

