Video revela ráfaga de disparos en el lugar donde carabinero fue baleado en Collipulli

Este lunes se produjo un tiroteo en el sector rural de Curaco, en la comuna de Collipulli, en el que un grupo de carabineros fue atacado por desconocidos mientras retiraban barricadas de la ruta R-35, a la altura del kilómetro 10.

En el lugar, el sargento primero Francisco Benavides recibió una herida de bala en su tórax y falleció mientras recibía atención médica en la unidad de urgencias del hospital de la zona.

Durante esta jornada se difundió un video que corresponde al conductor de una camioneta que pasaba por el sitio del suceso. En el registro se puede escuchar la ráfaga de disparos que se produjo en el lugar del enfrentamiento.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó hasta la zona para recopilar antecedentes del caso y encabezar la investigación, que tiene como fin encontrar a los responsables de la balacera. El secretario de Estado también acompañará a la viuda y los hijos del suboficial fallecido, quienes no viven en La Araucanía.

“Aquí la única acción que nos interesa es encontrar a los asesinos, tal como lo hicimos con los asesinos del cabo (Eugenio) Naín. Hoy día esa investigación ya está dando frutos, lo mismo vamos a hacer en este caso”, remarcó el secretario de Estado previo al vuelo, desde el Palacio de La Moneda.

También arribó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien remarcó que “este hecho no va a quedar impune. Le he comprometido a ella el trabajo de todos nuestros organismos especializados (…) Los carabineros estamos dolidos, pero no estamos vencidos”.

A través de su cuenta de Twitter, el Presidente Sebastián Piñera expresó que “el sargento Francisco Benavides de Carabineros es otra víctima del terrorismo. Pedimos al Congreso máxima urgencia en agenda de seguridad y el Estatuto de Protección de Carabineros”, señaló el Presidente Sebastián Piñera.

El cuerpo del sargento primero Benavides fue trasladado a Temuco y se espera una vocería por parte del ministro Delgado y el general Yáñez.